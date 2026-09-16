'돌싱' 라이머 "맛있다는 리액션만 잘하면 나랑 살 수 있다"

가수 겸 프로듀서 라이머가 자신의 이상형에 대한 생각을 밝혔다.

오는 18일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에는 라이머의 일상과 브랜뉴뮤직에서의 모습이 공개된다. 배우 강예원도 스튜디오에 출연해 라이머에 대한 이야기를 전한다.

강예원은 라이머와 평소 친분이 있어 '상담 선생님' 역할로 출연한다.

라이머는 "평소 강예원이 어떤 사람을 만나야 하고, 어떻게 해야 하는지에 대한 조언을 많이 해준다"고 말했다. 이에 강예원은 "내 말을 너무 안 듣는다"고 받아쳤다.

방송에서는 라이머의 아침 일상도 공개된다. 그는 기상 후 식칼을 갈고, 완도에서 직접 낚시해 보관해둔 볼락으로 탕을 끓였다.

라이머는 "어린 시절부터 '아침을 든든하게 먹어야 하루의 일이 잘된다'라는 신조 하에 살아왔고, 만화책을 통해 요리를 배웠다"고 말했다.

강예원은 라이머에 대해 "라이머 오빠는 음식을 할 때 제일 행복해 보인다. 음악보다 밥집을 하는 게 더 나을 것 같다"고 말했다.

라이머는 "제가 직접 한 요리를 주변 사람들이 맛있게 먹는 걸 보면 무척 행복하다"고 했다.

강예원은 라이머의 음식에 대한 고집을 언급하며 "이럴 거면 음악 말고 밥집을 하라"고 지적했다.

라이머는 자신의 이상형에 대해서도 언급했다.

그는 "누군가 내가 차린 음식을 먹고 맛있다는 리액션만 잘해준다면 나랑 살 수 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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