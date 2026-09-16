'MAGA 바비' 시드니 스위니, 이번엔 여자 스포츠 성상품화 논란

정치 성향 등을 둘러싼 여러 논란으로 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 바비'라고 불리는 할리우드 배우 시드니 스위니가 이번에는 여자 스포츠를 성 상품화했다는 논란에 휩싸였다.



15일(현지시간) AP통신과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 스위니는 최근 공개된 스포츠 베팅 플랫폼 '노비그'(Novig) 광고에서 거의 전라로 등장해 구설에 올랐다.

스포츠 베팅 플랫폼 광고에 나온 배우 시드니 스위니. 노비그 제공

광고 속에서 스위니는 럭비공으로 가슴을 가리거나 농구대에 올라타고, 당구대 위에 누운 외설스러운 모습으로 스포츠에만 베팅한다고 이야기한다. 총 1분짜리 광고에서 스위니가 속옷이라도 걸친 채 나온 장면은 8초에 불과했다.



이를 두고 여자 스포츠 선수들은 거세게 반발했다.



영국 육상선수 에이미 헌트는 BBC방송에서 "시드니 스위니, 스포츠계에 있는 여성의 진짜 모습은 근육, 노력, 땀, 피, 눈물"이라고 일갈했다.



호주 수영 금메달리스트 아리아른 티트머스는 "여성의 몸과 스포츠를 상품화하는 것이 왜 여전히 용인되느냐"며 이 광고는 스포츠에 평생을 바친 여성들을 모욕하는 짓이라고 비판했다.



미국 체조선수 그레이시 크레이머도 "스포츠계 여성의 진짜 모습은 이것"이라며 진심으로 스포츠에 임하는 여자 선수들의 영상을 게시했다.



하지만 스위니는 유명 여자 테니스 선수 세리나 윌리엄스, 축구 선수 메건 러피노 등이 과거 나체 또는 반나체로 찍은 화보를 게시하며 응수했다.



논란이 커지자 인스타그램 상에서는 약 일주일 만에 스위니의 팔로워가 20만 명 감소했다.



이번 논란으로 칼시, 폴리마켓에 비해 베팅 사이트 후발주자였던 노비그는 단숨에 전 세계적인 인지도를 얻게 됐다. 지금까지 광고 조회 수는 4천만회를 넘겼다.



스위니는 단지 노비그 광고모델이 아니라 전략적 파트너이자 주주인 것으로 알려졌다.



그는 이전에도 여러 차례 논란이 되는 광고를 통해 대중의 이목을 끈 바 있다.



지난해 7월 출연한 미국 의류 브랜드 아메리칸 이글 광고에서는 '시드니 스위니는 훌륭한 진을 가졌다'는 문구로 인종차별적이라는 비판을 들었다.



영어로 청바지를 뜻하는 진(Jeans)과 유전자를 뜻하는 진(Genes)의 발음이 유사하다는 점을 이용해 금발에 푸른 눈을 지닌 스위니가 인종적으로 우월하다는 의미를 담았다는 것이다.



또 올해 1월에는 스위니가 자기 속옷 브랜드 홍보를 위해 LA 시내 마운트 리 언덕에 있는 할리우드(Hollywood) 사인 구조물에 올라가 브래지어를 늘어뜨리는 영상이 공개됐다.



당시 스위니는 할리우드 사인 구조물 이용 허가를 받지 않아 무단침입이 아니냐는 지적을 받았다.

<연합>

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