작업복을 어떻게 입어? 옛말…‘일할 때 입는 옷’에서 ‘일상에도 입는 옷’으로 [트렌드]

‘작업복’으로 여겨졌던 워크웨어가 달라지고 있다. 안전 기능을 강화하는 것은 물론 AI 기술과 패션을 접목하며 작업 현장과 일상을 아우르는 제품으로 진화하고 있다.

사진 = 코오롱FnC 제공

18일 업계에 따르면 최근 워크웨어 시장에서는 작업 환경에 특화된 안전 기능을 강화하는 동시에 디자인과 착용 편의성을 높인 제품이 잇따라 출시되고 있다.

코오롱인더스트리FnC부문의 워크웨어 브랜드 볼디스트는 올가을·겨울 시즌 ‘VEIMX(베임엑스)’ 라인업을 본격 전개한다. 경호·보안부터 건설 등 산업 현장까지 베임 위험이 있는 작업 환경을 겨냥한 제품군이다.

베임엑스는 고강도 원사와 금속사를 활용한 복합 편직 구조를 기반으로 절단 저항 기술을 구현한 것이 특징이다. 코오롱인더스트리가 자체 개발한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 섬유 신소재 ‘포르페’를 적용했으며, ASTM F2992-15 TDM 테스트에서 최고 등급인 A9 레벨을 획득했다고 회사 측은 설명했다.

제품도 작업 환경에 따라 세분화했다. ‘VEIMX 포르페 컴뱃셔츠’는 목·어깨·팔·겨드랑이 등 베임이나 마찰 위험이 있는 부위를 중심으로 보호 기능을 적용했고, ‘VEIMX 포르페 미드레이어 자켓’과 ‘VEIMX 포르페 아웃쉘 자켓’에는 내마모성이 뛰어난 코듀라 소재를 활용했다. 셔츠부터 미드레이어, 아웃쉘까지 3단계 레이어링으로 작업 환경에 맞춰 보호 수준을 구성할 수 있도록 했다.

워크웨어에 디지털 기술의 결합도 눈에 띈다. 블랙야크아이앤씨는 지난 7월 열린 ‘2026 국제안전보건전시회(KISS)’에서 경량 안전화와 혹서기 워크웨어뿐 아니라 AI 기반 산업안전 솔루션을 함께 선보였다. 고소작업자의 추락을 감지하는 스마트 웨어러블 ‘스카이쉴드’와 작업자의 실시간 위치를 추적하는 ‘카랑S’, 현장의 안전 데이터를 통합 관리하는 ‘SSP’ 등이 대표적이다.

워크웨어를 직접 경험할 수 있는 오프라인 공간도 확대되는 추세다.

사진 = 아에르웍스 제공

워크웨어 플랫폼 아에르웍스는 지난 11일부터 오는 27일까지 현대백화점 울산점에서 팝업스토어를 운영한다. 자동차·조선·석유화학 등 산업 현장이 밀집한 울산을 첫 팝업 장소로 선정하고 작업자들이 직접 제품을 착용해 원단의 내구성, 동작 편의성, 통기성 등을 경험할 수 있도록 했다.

아에르웍스는 버틀, 지벡, TS디자인, 아이즈프론티어, 그레이스엔지니어즈 등 글로벌 워크웨어 브랜드를 한 공간에서 선보이며 워크웨어를 작업복을 넘어 라이프스타일 패션으로 확장한다는 전략이다.

형지엘리트의 라이프스타일 워크웨어 브랜드 윌비랩도 지난 5월 작업 현장과 일상에서 함께 활용할 수 있는 ‘코어 라인’을 선보였다. 2030세대 도심형 워커를 겨냥해 릴랙스핏과 와이드핏 등 트렌디한 실루엣을 적용하고 그래픽과 포켓 등 패션 요소를 더했다. 친환경 소로나 원사와 흡습속건 소재, 통기성을 높인 경량 원단 등을 활용하고 후면 벤틸레이션 설계와 자외선 차단 기능 등을 적용해 출퇴근이나 일상에서도 자연스럽게 착용할 수 있도록 제작했다고 회사 측은 설명했다.

업계 관계자는 “워크웨어도 작업 현장에서 필요한 기능을 충족하는 동시에 착용자의 라이프스타일까지 고려하는 방향으로 변화하고 있다”며 “안전과 기능성은 물론 디자인과 편의성을 갖춘 제품에 대한 수요가 계속 세분화될 것으로 보인다”고 말했다.

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