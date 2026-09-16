LG전자 베스트샵, iPhone 18 Pro 사전예약…통신사·동시구매 혜택

사진=LG전자 베스트샵 제공

LG전자 베스트샵이 iPhone 18 Pro 출시를 앞두고 사전예약 고객을 대상으로 다양한 구매 혜택과 사은품을 마련했다.

LG전자 베스트샵은 9월 13일부터 iPhone 18 Pro 사전예약을 진행한다. 정식 출시는 9월 18일로, 사전예약 고객에게는 통신사별 사은품과 구매 혜택이 제공된다.

사전예약 고객에게는 이용 통신사에 따라 사은품을 제공한다. SKT 고객에게는 컨테이너 블루투스 스피커, KT와 LG U+ 고객에게는 3 in 1 접이식 맥세이프 충전기를 증정한다.

iPhone과 다른 제품을 함께 구매하는 고객을 위한 혜택도 마련됐다. iPhone과 Apple Watch 동시 구매 시 최대 5만원 상품권, iPhone과 정품 케이스 동시 구매 시 최대 3만원 상품권을 제공한다. 정품 케이스 동시 구매 혜택은 200명 한정으로 적용된다. iPhone과 가전을 함께 구매하는 고객에게는 20만 포인트·상품권 혜택도 제공된다.

제품 구매 이후를 고려한 혜택도 마련됐다. AppleCare+ 20% 할인, 중고보상 반납 시 최대 10만원 추가 보상, 제휴카드 결제 시 최대 10만원 캐시백 등을 제공한다. 제휴카드 이용 고객에게는 12개월 또는 24개월 무이자 혜택도 적용돼 카드와 구매 조건에 따라 혜택을 적용받을 수 있다.

LG전자 베스트샵은 사전예약 고객을 위한 방문 전 상담 예약도 운영한다. 매장을 방문하기 전에 상담을 예약하면 대기 시간을 줄일 수 있고 원하는 제품과 구매 조건에 맞춰 상담을 받을 수 있다. 통신사 가입 방식이나 동시구매 혜택, 결제 조건 등 여러 선택지를 한자리에서 확인할 수 있는 것도 특징이다.

특히 스마트폰 구매 시 통신사와 결제 방식, 함께 구매하는 제품 등에 따라 적용되는 혜택이 달라지는 만큼 매장에서 조건별 혜택을 비교한 뒤 선택할 수 있다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “iPhone 18 Pro를 기다려온 고객들이 사전예약부터 제품 구매까지 다양한 혜택을 받을 수 있도록 준비했다. 방문 전 상담 예약을 이용하면 제품과 구매 조건에 대한 안내를 보다 편리하게 받아볼 수 있다”고 말했다.

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