SSG닷컴, HMR 소상공인 상품개발 지원… ‘쓱케일업’ 가동

SSG닷컴은 가정간편식(HMR) 분야 소상공인의 상품 개발을 지원하는 컨설팅 프로그램 ‘쓱케일업’을 시작했다고 16일 밝혔다.

쓱케일업은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 ‘2026년 소상공인 도약 지원사업’의 하나로, 강원창조경제혁신센터와 함께 마련했다.

SSG닷컴은 가정간편식(HMR) 분야 소상공인의 상품 개발을 지원하는 컨설팅 프로그램 ‘쓱케일업’을 시작했다. 사진은 최신 HMR 시장 동향과 상품 개발 전략을 소개하는 유통 트렌드 세미나 진행 모습.

SSG닷컴은 지난 15일 서울 영등포구 본사에서 강원권 HMR 분야 소상공인을 대상으로 상품 개발 상담회를 열었다. 간편식 상품기획자(MD)가 참여 업체의 제품 기획서와 실물 샘플을 토대로 상품 구성과 가격 경쟁력, 시장성을 진단하고 개선 방향을 제안했다.

최신 HMR 시장 동향과 상품 개발 전략을 소개하는 유통 트렌드 세미나도 진행했다. 제품 브랜딩 사례와 스토리텔링을 활용한 소비자 소통 방안 등을 공유했다.

SSG닷컴은 이달 말까지 참여 업체별 맞춤형 컨설팅을 진행하고 오는 10월 말 최종 상담회를 열어 컨설팅 내용을 반영한 시제품을 점검할 계획이다.

SSG닷컴은 이달 말까지 참여 업체별 맞춤형 컨설팅을 진행하고 오는 10월 말 최종 상담회를 열 계획이다.

우민성 SSG닷컴 HMR개발·운영팀장은 “상품 기획 노하우와 매출 데이터를 바탕으로 입점 업체의 상품 경쟁력을 높이는 것이 이번 프로그램의 목표”라며 “소상공인의 상품 경쟁력 강화를 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

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