고심 깊어지는 호르무즈 해법…한미 외교장관 직접 논의하나

미국의 호르무즈 해협 파병 요청을 두고 정부의 고심이 깊어지는 가운데, 조현 외교부 장관의 미국 방문을 계기로 한미가 이 문제를 공식 외교 채널에서 직접 논의할 것으로 보인다.



16일 외교부에 따르면 조 장관은 오는 17∼19일 미국 워싱턴DC를 방문해 18일 마코 루비오 미 국무장관과 한미 외교장관회담을 한다.

조현 외교부 장관과 위성락(오른쪽) 국가안보실장이 16일 청와대에서 열린 한-타지키스탄 정상회담에 앞서 대화를 하고 있다. 뉴시스

외교부는 양측이 한미관계와 한반도 문제, 지역 및 글로벌 이슈 등 폭넓은 주제에 대해 협의할 예정이라고 밝혔다.



구체적인 의제는 공개되지 않았지만, 그간 미국 측이 호르무즈에 대한 군사적 기여를 요구해온 만큼, 이번 회담에서도 관련 문제가 논의될 것으로 예상된다.



미국의 호르무즈 관련 압박은 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어(SNS)를 통한 공개적인 불만 표출과 한미 간 각급 채널을 통한 물밑 요구의 형태로 이어져 왔다.



트럼프 대통령은 지난달 16일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "한국의 (이재명) 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나 '사양하겠다!'(No thanks!)는 답을 받았다"고 주장하며 한국의 기여 수준에 공개적으로 불만을 드러냈다.



트럼프 대통령의 해당 게시글 이후 미국 측이 각급 채널을 통해 한국에 호르무즈 기여를 요청하는 움직임도 늘어난 것으로 알려졌다.



이런 가운데 열리는 이번 회담은 한미 외교 수장이 마주 앉아 호르무즈 문제에 대한 양측의 입장을 직접 주고받는 첫 대면 협의가 될 것으로 보인다.



정부는 파병 여부와 구체적인 기여 방식을 놓고 신중한 검토를 이어가고 있다.



국방부는 최근 현지조사단을 중동에 파견해 현지 정세와 우리 군의 활동 여건 등을 살펴봤지만, 조사단 파견이 파병을 전제로 한 것은 아니라는 입장을 밝혀왔다.



현지조사단이 귀국하면서 정부 내 검토도 이어지고 있지만, 17일 열릴 것으로 예상되는 국가안전보장회의(NSC)에서도 파병 여부에 대한 최종 결론이 나지는 않을 것으로 보인다.



정부는 당장 결정을 서두르기보다 현지 조사 결과와 미국 측 요구, 국익 등을 종합적으로 고려해 판단하려는 것으로 풀이된다.



이런 가운데 이재명 대통령이 오는 18일 기자회견에서 호르무즈 파병 문제에 대한 입장을 밝힐지 주목된다.



한미 외교장관회담은 이 대통령의 기자회견 직후 열릴 예정이어서, 이 대통령이 회견에서 파병 여부나 기여 방식에 대한 정부의 입장을 제시한다면 이를 토대로 미국 측과 의견을 주고받을 수 있을 것으로 보인다.



이번 회담에서는 호르무즈 문제 외에도 대미 투자와 한미 안보 협력, 북미 대화 재개 문제 등 양국 간 산적한 현안이 폭넓게 다뤄질 전망이다.



지난해 한미 정상회담에서 합의한 대미 투자와 안보 분야 합의의 후속 협의가 진행 중인 데다, 정부가 한반도 긴장 완화와 북미 대화 재개를 모색하고 있는 만큼 관련 사안에 대해서도 양국 간 조율이 필요한 상황이다.



조 장관은 워싱턴DC 일정을 마친 뒤 뉴욕으로 이동해 유엔총회에 참석하는 이 대통령을 수행하면서 각종 다자 외교 일정을 소화할 예정이다.



유엔총회를 계기로 미국 측 고위급 인사들과 접촉할 기회가 이어질 수 있는 만큼 호르무즈를 비롯해 대미 투자와 안보 협력, 북미 대화 등 주요 현안을 놓고 미국 측과 별도의 추가 협의가 이뤄질지도 주목된다.

<연합>

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