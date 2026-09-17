점심값 1만 5000원 대신 운동화 신었다… 30대 직장인의 ‘주 1회 런치 러닝’

점심시간(낮 12시 22분)을 활용해 스마트워치를 켜고 실내 러닝을 진행 중인 화면. 독자 제공

낮 11시 50분, 서울 시내 주요 오피스 빌딩 로비는 점심 식사를 위해 밖으로 쏟아져 나오는 직장인들로 붐빈다. 식당 앞마다 긴 대기 줄이 늘어서고, 찌개 한 그릇이나 국밥 한 그릇도 1만 2000~1만 5000원을 훌쩍 넘기기 일쑤다.

17일 모바일 식권 결제 데이터 900만 건을 분석한 NHN페이코 조사(2025년 7월)에 따르면, 수도권 주요 업무지구 직장인의 점심 외식 비용은 최고 1만 5000원에 달하는 것으로 집계됐다. 식사 후 커피 한 잔까지 곁들이면 점심 한 끼에 2만 원 안팎이 깨지는 ‘런치플레이션’이 일상으로 굳어진 셈이다.

마포 인근 회사에 재직 중인 30대 직장인 박 모(39) 씨는 석 달 전부터 이 대열에서 빠져나왔다. 매일 반복되는 메뉴 고민과 가파르게 치솟은 밥값, 식사 직후 찾아오는 나른한 식곤증에 피로감을 느꼈기 때문이다. 그가 동료들과 식당으로 향하는 대신 선택한 것은 편한 러닝화와 스마트워치였다.

밥 대신 운동화… 주 3회 40분의 변화

박 씨의 점심 루틴은 단순하다. 정오가 되면 가벼운 복장으로 갈아입고 회사 인근 천변 산책로로 향한다. 가벼운 스트레칭 후 30분간 시속 8~9km 안팎의 편안한 페이스로 3~4km를 달린다. 남은 20분간 사무실로 복귀해 세안과 정리를 마친 뒤 닭가슴살 샐러드 파스타나 냉동 주먹밥 등 간편 식단으로 요기한다.

처음에는 ‘오후 업무 때 더 피곤하지 않을까’ 걱정했지만 결과는 정반대였다. 탄수화물 위주의 무거운 외식 대신 유산소 운동을 하자 오후 2~3시만 되면 쏟아지던 만성적인 졸음이 거짓말처럼 사라졌다. 3개월간 체중은 4kg가량 자연스럽게 줄었고, 허리둘레와 기초체력도 눈에 띄게 개선됐다.

점심값 20만 원 굳히고 챙긴 자기 통제감

가계부에도 즉각적인 변화가 나타났다. 주 5일 외식과 커피값으로 한 달에 최소 30만~35만 원씩 나가던 점심 관련 지출이 가벼운 대체 식단 비용을 제외하고도 월 20만 원 이상 줄었다.

박 씨가 평소 점심 대용으로 챙겨 먹는 초저예산 간편 식단. 냉동 주먹밥, 두유, 바나나, 계란 등으로 구성해 한 끼 비용을 2000~3000원 선으로 방어했다. 독자 제공

박 씨는 매일 아침 출근길에 바나나와 삶은 달걀, 두유를 챙기고 사무실 냉동고에 주먹밥을 쟁여둔다. 이 조합이면 한 끼 식비는 2000~3000원대에 불과하다. 철저한 짠테크로 점심값을 아끼지만, 주 1~2회 고강도 운동을 한 날에는 예외를 둔다.

러닝 후 영양 보충을 위해 주 1~2회 선택하는 닭가슴살 샐러드 파스타. 평소 아낀 식비를 활용해 기름진 외식 대신 건강하고 양질의 ‘클린 리워드’ 식단을 즐긴다. 독자 제공

박 씨는 "단순히 밥값을 아끼겠다는 생각으로만 접근하면 작심삼일로 끝나기 쉽다"며 "상사의 눈치나 빽빽한 식당 소음에서 벗어나 온전히 나 자신에게 집중하는 1시간을 확보한다는 심리적 만족감, 그리고 아낀 비용으로 주말이나 저녁에 더 맛있는 식단을 챙기는 재미가 루틴을 이어가는 큰 원동력"이라고 말했다.

치솟는 외식 물가와 바쁜 업무에 치이는 직장인들에게 점심시간의 작은 틈새를 활용한 자기관리는 지갑과 건강을 동시에 지켜내는 현실적인 대안으로 자리 잡고 있다.

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