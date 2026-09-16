도장 쓰는 나라 일본도 무인택시 도입…한국은 아직 실증시험

구글 모회사 알파벳의 자율주행 자회사 웨이모(Waymo)의 자율주행차는 주로 재규어 I-PACE 전기차 모델을 기반으로 지붕과 차량 곳곳에 라이다(LiDAR), 카메라, 레이더 센서 등이 장착된 것이 특징이다. 사진=웨이모 제공

자율 주행차 보급이 미국과 중국을 중심으로 빠르게 확산하는 가운데, 일본에서 운전자 없는 무인 택시를 도입·운영하기로 결정했다. 도쿄도는 오는 2027년 최대 100대 규모의 무인 택시를 도입해 상용 서비스를 진행한다는 계획이다. 반면 한국은 갈 길이 멀다. 현재 임시운행허가와 시범운행지구 실증 단계에 머물러 있다.

구글 모회사 알파벳의 자율주행 자회사 웨이모는 15일(현지시간) 도쿄에서 기자회견을 열고 일본 택시업체 니혼교통, 택시 호출 애플리케이션 GO와 함께 2027년 도쿄에서 무인 로봇택시 상용 서비스를 시작한다고 밝혔다.

미국과 중국을 중심으로 번지던 무인택시가 일본에도 상륙하는 것이다.

◆ 운전석을 비운 택시가 도쿄 골목까지

도입이 결정된 무인 택시는 운전자가 차량에 타지 않는 완전 무인운전 방식이다. 이 택시는 차량에 장착된 카메라와 레이더, 라이다(LiDAR) 센서가 주변 차량과 보행자 등을 파악하고 지도 정보를 활용해 스스로 주행한다.

테케드라 마와카나 웨이모 공동 최고경영자(CEO)는 “승객에게 서비스를 제공할 때는 완전 무인 자율주행 방식을 중시하고 있다”며 “자율주행 차량이 도쿄의 혼잡 지역에서부터 좁은 골목길까지 순조롭게 적응하고 있다”고 말했다.

웨이모가 도쿄에 들어온 것은 2025년이다. 웨이모는 지난 1년 동안 니혼교통의 훈련 받은 승무원이 감독하는 상태로 도쿄 시내를 자율주행하며 좁은 주택가 도로와 붐비는 인파를 지나는 실증 시험을 마쳤다.

도입 이러한 시험 결과 큰 문제가 없다는 판단에서 이뤄졌다. 도쿄 도심을 운행 차량은 단계적으로 100대까지 늘어날 전망이다.

승객은 앱이나 웨이모 앱으로 차를 부를 수 있고, 요금은 일본의 현행 택시 요금 체계를 기반으로 책정한다.

차량은 재규어의 전기차 I-페이스를 활용하며 차량 관리와 정비는 니혼교통이 맡는 것으로 전해졌다.

일본 택시업계는 로봇택시가 만성적인 기사 부족 문제를 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

무인 택시 웨이모는 현재 미국 15개 도시에서 운영하며 주당 50만회 넘는 승객을 태우고 있다. 영국 런던과 독일 뮌헨 등에서도 서비스를 준비하고 있다. 중국에서는 이미 바이두와 포니.ai 등이 무인차 시범운행을 확대하며 상용화 경쟁을 벌이고 있다.

◆ 한국은 여전히 실증 구간

일본이 상용 서비스 시점을 못 박은 것과 달리 한국은 아직 허가와 실증을 쌓는 구간에 있다.

국토교통부는 2024년 6월 국내 1호 승용 무인 자율주행차 임시운행허가를 내주며 단계적 검증을 거쳐 완전 무인주행을 허용하겠다고 밝혔다. 운전석을 비운 차가 국내 도로를 달릴 수 있게 된 출발점이다.

이후 7월7일에는 기업 간담회를 거쳐 무인 자율주행차 안전성 확보 방안의 세부 기준을 마련했다. 국토부는 이 발표에서 “글로벌 3대 자율주행 강국 도약을 목표로 무인 자율주행 기술을 중점 지원하겠다”고 밝혔다.

◆ 현대차, 자율 주행아닌 차량 공급 업체로

한편 2024년 10월 웨이모와 전략적 파트너십을 체결한 현대자동차는 웨이모의 6세대 완전 자율주행 기술 ‘웨이모 드라이버’를 아이오닉 5에 적용한 뒤, 그 차를 웨이모의 자율주행 택시 서비스 ‘웨이모 원’에 투입해 운영하는 방식을 택했다.

웨이모에 공급되는 아이오닉 5는 미국 조지아주 전기차 전용공장인 현대차 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산된다.

현대차는 하드웨어 이중화, 전동식 도어 같은 자율주행 특화 사양을 적용해 차량을 인도하는 것으로 전해졌다.

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