홍지선 "시장이 충분하다고 느낄 때까지 주택공급 신속 추진"

홍지선 국토교통부 장관 후보자는 "공공과 민간 역량을 총동원해 국민이 원하는 곳에 시장이 충분하다고 느낄 때까지 주택 공급을 신속 추진하겠다"고 말했다.



홍 후보자는 16일 국회에서 열린 인사청문회 모두발언을 통해 "국민이 체감할 수 있는 주거 안정을 이루겠다"며 이같은 포부를 밝혔다.

홍지선 국토교통부 장관 후보자

그는 "지방정부에서 근무한 경험을 살려 인허가 지연 등 현장 애로를 해결해 정책 실행력을 높이겠다"며 "청년과 신혼부부 등 미래 세대를 위한 주거 사다리를 강화하고 고령자, 전세사기 피해자 등 주거 약자도 두텁게 보호하겠다"고 했다.



이어 균형발전을 '국가 생존 문제'로 강조하면서 "메가프로젝트를 지원해 지역에 첨단산업 거점을 조성하고, 행정수도와 새만금은 지역의 핵심 거점으로 지속 육성하겠다"며 "공공기관 2차 이전도 기관·지방정부와 충분히 소통하고 지역 산업을 유기적으로 연계해 성장 마중물을 만들어내겠다"고 말했다.



교통 분야와 관련해서는 5극 3특 각 권역에 광역교통망 확충, 교통 약자와 소외지역 주민 이동권 보장 강화, 모두의 카드 혜택 확대를 언급했고, 국토부에서 교통 분야를 총괄하는 2차관 근무 경험을 살려 자율주행 등 신성장 동력 확충을 위해 불필요한 규제는 과감히 개선하겠다고 밝혔다.



이와 함께 "건설·교통 현장에서 사고가 발생한 뒤 대응하는 것이 아니라 위험 요인을 사전에 찾아내는 예방 중심의 안전관리 체계를 구축하겠다"며 "아울러 택배, 운송, 건설 등 현장 근로자들이 안전한 환경에서 정당한 대우를 받도록 세심히 챙기겠다"고 강조했다.



홍 후보자는 "돌이켜보면 제 공직 생활은 정책을 만드는 일만큼이나 그 정책이 현장에서 잘 작동하도록 고민해온 과정이었다"며 "국토교통부는 국민의 삶과 가장 가까운 곳에 있어 장관 후보자로 지명된 후 이 경험의 무게를 더욱 크게 느끼고 있다"고 말했다.

<연합>

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