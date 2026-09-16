빙그레, 직업능력개발훈련 경진대회 대상… AI 교육 성과 인정

빙그레는 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높인 인재육성 성과를 인정받아 ‘2026년 사업주 직업능력개발훈련 우수사례 경진대회’에서 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

고용노동부와 한국산업인력공단이 주최하는 이 대회는 기업과 기관의 우수 교육·훈련 사례를 발굴해 확산하기 위해 마련됐다. 올해는 교육 프로그램 자체보다 교육 이후 업무 현장에서 나타난 성과와 변화를 중심으로 평가했다.

빙그레가 사업주 직업능력개발훈련 경진대회에서 대상을 수상 했다. 빙그레 제공

빙그레는 이번 대회에서 임직원을 대상으로 운영한 사내 AI 교육 프로그램을 우수 사례로 소개했다. AI를 새로운 업무 역량으로 보고 임직원들이 실제 업무에 AI를 적용해 업무 방식을 개선할 수 있도록 실무 중심 교육을 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

빙그레는 AI 교육을 단순한 임직원 지원 프로그램이 아닌 조직 변화를 위한 수단으로 활용하고 있다고 설명했다. 새로운 기술과 업무 환경 변화에 대응할 수 있도록 임직원의 AI 활용 역량을 높이고 이를 현업에 적용할 수 있는 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

빙그레 관계자는 “이번 수상은 AI를 활용해 실제 일하는 방식을 변화시키려는 회사의 노력과 임직원의 적극적인 참여가 함께 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 새로운 기술과 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 인재육성과 조직 변화에 지속적으로 투자하겠다”고 말했다.

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