맥도날드, 한국서 만든 ‘고추장 버터’ 버거 아시아 13개국으로

한국맥도날드는 오는 17일 ‘맥크리스피 고추장 버터’와 ‘맥스파이시 고추장 버터’ 버거 2종을 출시한다고 16일 밝혔다. 한국에서 개발한 ‘고추장 버터 소스’를 앞세워 중국·베트남·인도네시아 등 아시아 13개 시장으로 캠페인도 확대한다.

이번 캠페인은 한국맥도날드가 기획 단계부터 주도했다. 고추장 버터 소스를 모티브로 각국 소비자 취향과 시장 특성에 맞춘 메뉴를 순차적으로 선보일 예정이다.

한국맥도날드가 오는 17일 ‘맥크리스피 고추장 버터’와 ‘맥스파이시 고추장 버터’ 버거 2종을 출시하고, 한국에서 시작된 새로운 메뉴 경험을 아시아 마켓으로 확대한다. 한국맥도날드 제공

고추장 버터 소스는 고추장의 매콤한 맛에 버터의 부드럽고 고소한 풍미를 더한 것이 특징이다. 한국맥도날드는 최근 해외 젊은 소비자층을 중심으로 고추장에 대한 관심이 높아지는 점에 착안해 새로운 소스를 개발했다고 설명했다.

‘맥크리스피 고추장 버터’는 통닭다리살로 만든 케이준 패티에 고추장 버터 소스와 콜비잭 치즈를 조합했다. ‘맥스파이시 고추장 버터’는 매콤한 닭가슴살 패티에 같은 소스와 콜비잭 치즈를 더했다.

고추장 버터 소스는 별도 제품으로도 판매해 맥너겟이나 후렌치 후라이 등에 곁들여 먹을 수 있도록 했다.

한국맥도날드 관계자는 “한국에서 개발한 고추장 버터 소스를 활용해 한국적인 매콤함을 색다르게 즐길 수 있도록 했다”며 “한국에서 시작한 캠페인이 아시아 여러 시장으로 확대되는 만큼 다양한 메뉴와 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

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