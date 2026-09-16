李대통령, 키르기스 대통령에 '이름 각인' 골프 퍼터 선물

이재명 대통령은 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령과 16일 정상회담을 하고 골프 퍼터와 홍삼을 선물한다.



청와대는 이날 보도자료에서 이 대통령이 지난 7월 키르기스스탄 내 첫 국제 규격 골프장 개장을 기념해 자파로프 대통령에게 맞춤형 골프 퍼터를 선물한다고 밝혔다.

李대통령, 키르기스스탄 대통령에 골프 퍼터 선물. 청와대 제공

한국 프리미엄 골프 퍼터 브랜드 '골드파이브'의 제품으로, 퍼터 하단에 자파로프 대통령의 이름이 각인돼있다.



이 대통령은 자파로프 대통령의 건강을 기원하는 의미에서 국내 대표 건강식품인 홍삼 제품도 선물했다.



영부인에게는 외국 정상 방문 계기에 전통 악기를 선물하는 키르기스스탄의 관행을 고려, 한국 전통 악기인 해금 공예품을 선물했다.



이 대통령은 이날 자파로프 대통령과의 회담에 앞서 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령과도 정상 회담을 하고, 중앙아시아의 문화적 요소를 반영한 선물을 전달한다.



다만, 타지키스탄 측에서는 양측에서 오간 선물 내용을 공개하지 않기를 희망했다고 청와대는 전했다.

<연합>

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