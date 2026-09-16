인천발 KTX 개통 앞두고 '인천 송도~화성 어천역' 시운전 진행

경기 화성시는 인천발 KTX 직결사업 시설물 공사가 대부분 마무리됨에 따라 17일부터 전동차 시운전 등 사전점검이 진행된다고 16일 밝혔다.
인천발 KTX 직결사업은 총사업비 5천681억원을 투입해 인천 송도역, 안산 초지역, 화성 어천역을 KTX 차량이 정차할 수 있게 개량하고, 수인선과 경부고속선 3.2㎞ 구간을 새로 연결하는 사업이다.
시설물 공사가 대부분 마무리되면서 국가철도공단은 17일부터 10월까지 송도역에서 어천역 35㎞ 구간에 KTX 열차를 투입해 시운전할 예정이다.
아울러 노반, 궤도, 신호체계, 전기시설 등 전체 시스템 시설물 검증을 11월 중 마무리하고 12월에는 영업 시운전을 시작해 연말 인천발 KTX를 공식 개통하게 된다.
해당 노선이 개통하면 화성 서부지역 주민들이 광명역이나 서울·용산역까지 가지 않고도 어천역에서 KTX를 이용할 수 있게 된다.
어천역에서 송도까지는 23분, 부산이나 목포까지는 약 2시간이면 이동할 수 있다.
화성시는 인천발 KTX 개통에 맞춰 어천역 일대 환승 체계를 개선할 계획이다.
정명근 화성시장은 "인천발 KTX 노선이 개통해 어천역이 전국 KTX 철도망과 연결되면 시민들의 이동 편의가 크게 향상될 것"이라며 "국가철도공단, 인천시 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 개통 준비를 철저히 해나가겠다"고 말했다.
<연합>
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