추석 선물 인기 ‘양구사과’ 본격 출하… 올해 6000t 생산

양구를 대표하는 농산물이자 추석 선물로 인기를 얻고 있는 양구사과가 본격 출하되고 있다.

양구군은 215개 농가 330㏊에서 재배된 양구사과 6000t이 출하된다고 16일 밝혔다. 주요 품종은 부사 55%, 홍로 23%, 골드 10%, 기타 12%다. 중생종인 홍로는 전체 생산량의 절반이 추석 전까지 출하될 예정이다. 부사와 시나노골드 등은 10월 중하순부터 본격 출하될 전망이다. 사과농가들은 올해 270억원가량 소득을 올릴 것으로 예상된다.

양구사과. 양구군 제공

양구사과는 큰 일교차와 적은 강수량, 풍부한 일사량 등 좋은 재배 여건에서 생산돼 과육이 단단하고 저장성이 뛰어난 것이 특징이다. 품질과 맛이 우수해 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.

양구군은 강원도에서 가장 넓은 사과 재배면적을 보유하고 있다. 이 가운데 해안면이 전체 재배면적의 80% 이상을 차지하고 있다.

기후변화에 따른 사과 재배 적지의 북상에 따라 재배면적과 생산량은 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다. 내년에는 8000t 이상 생산할 것으로 기대하고 있다.

김병애 군 농업지원과장은 “양구사과는 우수한 맛과 품질을 갖춘 양구의 대표 농산물”이라며 “농가의 안정적인 생산을 지원하고 경쟁력을 높여 농가소득 향상으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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