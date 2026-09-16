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추석 선물 인기 ‘양구사과’ 본격 출하… 올해 6000t 생산

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양구=배상철 기자 bsc@segye.com

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양구를 대표하는 농산물이자 추석 선물로 인기를 얻고 있는 양구사과가 본격 출하되고 있다.

 

양구군은 215개 농가 330㏊에서 재배된 양구사과 6000t이 출하된다고 16일 밝혔다. 주요 품종은 부사 55%, 홍로 23%, 골드 10%, 기타 12%다. 중생종인 홍로는 전체 생산량의 절반이 추석 전까지 출하될 예정이다. 부사와 시나노골드 등은 10월 중하순부터 본격 출하될 전망이다. 사과농가들은 올해 270억원가량 소득을 올릴 것으로 예상된다.

 

양구사과. 양구군 제공
양구사과. 양구군 제공

 

양구사과는 큰 일교차와 적은 강수량, 풍부한 일사량 등 좋은 재배 여건에서 생산돼 과육이 단단하고 저장성이 뛰어난 것이 특징이다. 품질과 맛이 우수해 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.

 

양구군은 강원도에서 가장 넓은 사과 재배면적을 보유하고 있다. 이 가운데 해안면이 전체 재배면적의 80% 이상을 차지하고 있다.

 

기후변화에 따른 사과 재배 적지의 북상에 따라 재배면적과 생산량은 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다. 내년에는 8000t 이상 생산할 것으로 기대하고 있다.

 

김병애 군 농업지원과장은 “양구사과는 우수한 맛과 품질을 갖춘 양구의 대표 농산물”이라며 “농가의 안정적인 생산을 지원하고 경쟁력을 높여 농가소득 향상으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.


양구=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

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