AI 속도 조절론?… “NO, 삼성전자·SK하이닉스 반등시점 도래”

인공지능(AI) 속도 조절론에 반도체 업종을 둘러싼 부정적 흐름이 이어지고 있지만 증권가는 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 반등 기대감을 놓지 않는 모습이다.

KB증권은 16일 보고서를 통해 “최근 반도체 시장이 실적 보다 AI 기술 개발 속도가 당초 기대보다 늦어질 수 있다는 우려에 집중돼 있다”며 “그러나 AI 개별 모델의 출시 일정 지연 가능성을 AI 인프라 투자 사이클 둔화로 직접 연결하는 것은 시기상조로 본다”고 지적했다.

삼성전자와 SK하이닉스. 연합뉴스

KB증권은 “9월 현재 미국 하이퍼스케일러의 2027년 AI 인프라 투자는 전년대비 63% 증가한 1조3000억 달러(1755조원)로 시장 전망치가 기존 1조1000억 달러에서 상향 조정되고 있는 추세”라며 “9월 현재 주요 고객사의 HBM과 고성능 DRAM 중심의 메모리 주문에서 감소 조짐 역시 전혀 확인되지 않고 있다”고 꼬집었다.

그러면서 “현재 고객사의 메모리 수요 충족률은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 기준 60% 수준에 불과하며 특히 메모리 업체들의 재고가 10일치 미만으로 역사적 최저치를 기록하고 있는 상태에서, 내년 공급 여력은 더욱 타이트할 것으로 전망한다”며 “따라서 주요 고객사들은 2027년 공급 부족 심화를 감안해 선제적 물량 확보 움직임이 더 강하게 나타나고 있다”고 강조했다.

지난 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 삼성전자, 하이닉스 주가가 표시되고 있다. 연합뉴스

KB증권은 이러한 분석을 바탕으로 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 반등 가능성은 충분하다고 전망했다. KB증권은 “과거 반도체 주가는 수요 우려가 제기될 때마다 선 조정을 받았지만, 전체 생산능력의 70%를 구속력 높은 장기공급계약을 체결한 만큼 이번 사이클은 다른 것으로 판단한다”고 설명했다.

그러면서 “현재 반도체 주가는 AI 투자 둔화를 선반영하고 있지만, 실제 주문은 오히려 강한 흐름이 지속되고 있고 특히 AI 개발 속도에 대한 우려는 커졌지만, AI 인프라 투자와 메모리 주문은 오히려 증가 추세를 나타내고 있다”고 말했다.

이어 “주가와 펀더멘탈 괴리가 확대되고 있는 지금이 삼성전자와 SK하이닉스가 향후 반등을 준비할 시점으로 보인다”고 짚었다.

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