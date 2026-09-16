젠슨 황, 트럼프·시진핑 국빈만찬 참석…AI 논의 주목

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 24일 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 국빈 만찬에 참석할 예정인 것으로 전해졌다. 미중 정상회담에서 인공지능(AI)이 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상되는 가운데 세계 최대 AI 반도체 기업을 이끄는 황 CEO의 참석에 관심이 쏠린다.

15일(현지 시간) CNBC에 따르면 사안에 정통한 관계자는 황 CEO가 시 주석의 워싱턴DC 방문을 계기로 열리는 국빈 만찬에 참석할 예정이라고 밝혔다.

CNBC는 황 CEO의 국빈 만찬 참석이 최근 트럼프 대통령과의 긴밀해진 관계를 보여주는 또 다른 사례라고 평가했다. 두 사람은 전날 공개 전화 통화에서도 AI의 급속한 발전이 인류에 위협이 될 수 있다는 우려를 일축하며 AI 개발 속도를 늦추려는 움직임에 반대하는 입장을 나타냈다.

AI는 이번 미중 정상회담에서도 주요 의제 가운데 하나로 다뤄질 것으로 예상된다. 황 CEO는 올해 초 트럼프 대통령의 중국 방문에도 일부 기업 CEO들과 함께 동행했다.

황 CEO 외에 국빈 만찬에 초청된 인사들은 아직 확인되지 않았다.

백악관 관계자는 CNBC에 "트럼프 대통령은 시 주석과의 만찬에 여러 훌륭한 미국 기업 지도자들을 초청했다"며 "대통령은 미국을 위해 좋은 거래를 성사시키는 것을 언제나 최우선으로 할 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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