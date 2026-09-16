이민정, 김지석과 4시간 키스신…“이병헌에게 말 안 해”

이민정의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 이민정이 김지석과 4시간 동안 키스신을 촬영하고도 남편 이병헌에게 알리지 않았다고 밝혔다.

15일 이민정의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘위기의 부부, 내 남편 지석이랑 쇼핑데이트 *현남편 시리즈 1탄’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 KBS Drama·GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’에서 부부로 호흡을 맞춘 이민정과 김지석이 출연해 촬영 비하인드와 서로에 대한 솔직한 이야기를 나눴다.

두 사람은 거짓말 탐지기를 이용해 질문에 답하는 시간을 가졌다. 김지석은 이민정에게 “나와 드라마에서 키스신을 찍고 집에 가서 찔렸느냐”고 물었다.

이민정은 단호하게 “아니요”라고 답했고, 거짓말 탐지기 역시 ‘진실’이라는 결과를 내놨다.

이에 김지석은 “난 찔렸거든”이라고 털어놨다. 이어 “데뷔 이래 그렇게 긴 키스신, 격정적인 키스신은 처음 찍어봤다”며 “키스신만 4시간 동안 촬영했다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

김지석은 장시간 이어진 촬영에 대해서도 언급했다. 그는 “당시 내가 수염이 있어서 민정이의 피부가 다 벌게졌다”고 촬영 당시 상황을 설명했다.

이후 제작진은 두 사람에게 키스신과 같은 장면을 촬영할 경우 배우자에게 미리 이야기하는지 물었다.

이에 이민정은 “연인 사이라고 생각하면 할 수도 있다. 근데 결혼했잖아요”라며 굳이 배우자에게 미리 알릴 필요는 없다는 취지로 답했다.

이어 “준후도 있고 아이들도 다 있는데 ‘오빠, 나 갔다 올게. 오늘 키스신 하고 올게’라고 말하는 것도 이상하지 않으냐”고 말하며 웃었다. 김지석 역시 “말도 안 된다”고 공감하며 웃음을 터뜨렸다.

한편 이민정과 김지석이 출연한 ‘그래, 이혼하자’는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스숍 대표 부부의 이야기를 그린 드라마다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지