대마초 처벌 언급한 이승철 "타임머신 타고 돌아가고 싶다"

가수 이승철이 대마초를 피워 처벌 받은 걸 언급하며 "타임머신을 타고 돌아가고 싶다"고 했다.

이승철은 15일 방송한 KBS 2TV '다큐멘터리 네버엔딩 이승철'에서 데뷔 40주년을 맞아 가수 인생을 되돌아 봤다.

이승철은 솔로 가수로 승승장구 하다가 1989년과 1990년 두 차례 대마초에 손을 대 처벌 받은 적이 있다. 이 사건으로 그는 5년 간 방송 활동을 하지 못했다.

이승철은 "타임머신을 타고 돌아가 다시 시작하고 싶다는 생각을 많이 한다"고 말했다.

그는 또 그 사건으로 인해 어머니가 43년 간 이어온 교직 생활을 그만두게 됐다며 "제가 어머니 속을 많이 썩였다. 어머니 이야기는 하지 말자"고 했다.

이승철은 "이후 5년 정도 방송활동 정지를 당하면서 활동을 못 했다. 라디오에서 음악도 못 틀었다. 다시 올라오기까지 10년 간 고생했다. 음악을 한 세월이 결코 화려하지만은 않은 사람"이라고 말했다.

그때 이승철이 택한 게 콘서트였다.

그는 "안 좋은 시기를 기회로 삼자는 생각으로 전국 투어를 시작했다. 국내 최초로 라이브 콘서트 실황 비디오도 제작했다"고 했다.

이승철은 "콘서트에 공을 들였고 하루에 공연을 두 번 씩 하기도 했다. 그때부터 라이브의 황제라는 별명이 생겼다"고 말했다.

<뉴시스>

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