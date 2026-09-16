가계부채 비율 10년 만에 최저… 정부 목표치 조기 달성 눈앞

올해 2분기 말 우리나라 명목 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 10년 만에 최저 수준까지 하락해 정부 목표치 조기 달성을 눈앞에 둔 것으로 추정된다.



가계부채가 지속 증가하는 가운데 명목 GDP가 더 빠르게 늘면서 이 비율이 계단식 하락 흐름을 보이는 것으로 분석된다.

올해 2분기 말 우리나라 명목 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 10년 만에 최저 수준까지 낮아졌다. 사진은 은행 방문한 시민의 모습. 연합뉴스

16일 한국은행과 국제결제은행(BIS) 통계에 따르면, 올해 2분기 말 기준 GDP 대비 가계부채 비율은 81.3% 안팎으로 추산된다.



한은 자금순환 통계 등을 기초로 작성된 BIS 1분기 가계·비영리단체 부채 잔액에 한은 2분기 가계신용 증가율을 적용하고, 이를 최근 4개 분기 명목 GDP 합계로 나눈 결과다.



아직 공표되지 않은 2분기 가계부채가 이미 공표된 비슷한 통계인 2분기 가계신용과 같은 비율로 늘었다고 가정한 자체 추정치다.



이 추정치가 실제 수치로 확인되면 BIS의 과거 통계와 비교해 2016년 2분기(80.2%) 이후 10년 만에 가장 낮은 수준이 된다.



정부는 2030년까지 GDP 대비 가계부채 비율을 80% 수준으로 낮추겠다는 목표를 제시한 상태다. 올해 2분기 말 추정치와 목표 수준의 차이는 약 1.3%포인트(p)로, 목표 시한을 4년여 앞두고 격차가 크게 좁혀진 셈이다.



출발점은 BIS가 지난 14일(현지시간) 제시한 올해 1분기 말 한국의 가계·비영리단체 부채 잔액 2천374조1천억원이다.



여기에 한은이 지난달 19일 발표한 2분기 가계신용 잔액(2천19조8천억원)의 전 분기 대비 증가율(1.3%)을 적용하면, 2분기 말 부채는 약 2천404조9천억원으로 추산된다.



작년 3분기부터 올해 2분기까지 4개 분기 명목 GDP 합계는 2천958조6천억원이며, 추정 부채를 이 금액으로 나누면 81.3%라는 비율이 나온다.



최근 4개 분기 명목 GDP 합계는 1분기 말 기준보다 약 6.2% 증가했다. 추정에 활용한 부채 증가율(1.3%)을 크게 웃돌면서 비율 하락을 이끌었다.



한은의 2분기 국민소득 잠정 통계에 따르면 올해 2분기 명목 GDP는 1년 전보다 26.4% 늘었다. 1979년 3분기(27.7%) 이후 47년 만에 가장 높은 증가율이었다.



이와 관련, 신현송 한은 총재는 지난달 27일 기자간담회 때 "명목 GDP가 상당히 높게 나올 것"이라며 "모든 부채 비율을 계산할 때 명목 GDP를 분모로 두기 때문에 부채 비율이나 건전성 지표들이 상당히 개선될 것"이라고 예고했다.



BIS 공식 통계로도 한국의 가계부채 비율 하락세가 확인됐다.



BIS가 발표한 올해 1분기 말 한국의 GDP 대비 가계부채 비율은 85.1%였다. 작년 말(88.1%)보다 3.0%p 뚝 떨어졌다.



이미 2018년 1분기(85.1%) 이후 8년 만에 가장 낮은 수준을 기록한 상태다. 이 비율은 2021년 3분기 말(99.1%)을 정점으로 대체로 하락하는 흐름을 보였다.



한은의 2분기 자금순환 통계는 10월 7일, BIS의 2분기 부채 통계는 12월 7일 각각 공개된다.



다만, GDP 대비 가계부채 비율 하락이 가계의 원리금 상환 부담 완화를 의미하는 것은 아니다.



한은도 지난 10일 통화신용정책 보고서에서 "명목 GDP 대비 가계부채 비율이 하락하겠지만, 주요 선진국과 비교하면 여전히 높은 수준"이라고 평가했다.



그러면서 "소득 여건 개선에 따른 주택 매입 수요 증가 가능성 등을 고려하면 가계부채 관리 필요성이 크다"고 밝혔다.

<연합>

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