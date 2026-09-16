세계일보

검색

전세 7억 낼 바엔…30대, 빚 16조 끌어안고 서울 집 샀다 [숫자 뒤의 진실]

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :
김현주 기자 hjk@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
서울 생애최초 매수 비중 53.8% 역대 최고…절반 이상이 30대
치솟는 전·월세에 내 집 마련 전환…30대 매수자금 40.1% 대출
2월부터 7월까지 금융기관 15조8724억원 조달…금리 상승 부담

서울 아파트 평균 전셋값이 7억원을 넘고 월세도 162만원까지 오른 가운데, 서울 집합건물 매수자 두 명 중 한 명 이상이 생애 처음 부동산을 산 것으로 나타났다.

 

서울 시내 아파트 단지 모습. 전셋값과 월세가 동시에 오르면서 무주택 실수요자의 매수 전환이 늘고 있다. 연합뉴스
서울 시내 아파트 단지 모습. 전셋값과 월세가 동시에 오르면서 무주택 실수요자의 매수 전환이 늘고 있다. 연합뉴스

생애최초 매수자의 절반 이상은 30대였다. 이들은 주택 매수자금의 40%가량을 금융기관 대출로 마련했다. 금리 상승세가 이어지는 만큼 집을 산 이후의 원리금 상환 부담이 변수가 될 전망이다.

 

◆서울 첫 매수 비중 53.8%…통계 공개 이후 최고

 

16일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난 8월 서울 집합건물의 생애최초 매수 등기 신청은 9346건으로 집계됐다. 전월 8006건보다 16.7% 늘었다.

 

건수 기준으로는 2020년 8월 1만238건 이후 6년 만에 가장 많았다. 당시 전체 매매 등기 2만5396건 가운데 생애최초 매수 비중은 40.3%였다.

 

지난 8월 서울 집합건물 전체 매매 등기 1만7371건 중 생애최초 매수가 차지한 비중은 53.8%였다. 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 1월 이후 가장 높은 수준이다.

 

올해 들어서도 생애최초 매수 증가세가 이어지고 있다. 지난 10일 조회 기준 1~8월 서울 집합건물 거래 12만485건 가운데 생애최초 매수는 5만7416건으로 47.7%를 차지했다. 지난해 같은 기간 3만9728건, 37.9%와 비교해 건수와 비중 모두 늘었다.

 

◆전세 7억 돌파·월세 162만원…커지는 주거비 부담

 

임대차 시장의 가격 상승은 무주택 실수요자의 매수 전환을 자극하는 요인으로 꼽힌다.

 

KB부동산에 따르면 지난 8월 서울 아파트 평균 전셋값은 7억1178만원이다. 7월 7억458만원으로 처음 7억원을 넘어선 뒤 한 달 만에 720만원 더 올랐다.

 

한국부동산원이 집계한 7월 서울 아파트 평균 월세는 162만원으로 전월 159만2000원보다 1.8% 상승했다. 평균 월세가 160만원을 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다.

 

전세보증금 마련 부담이 커지고 월세 지출까지 늘면서 임차와 매매에 들어가는 비용을 비교해 내 집 마련에 나서는 수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

 

매수를 주도한 연령층은 30대다. 지난 8월 서울에서 생애 처음 집합건물을 매수한 30대는 4855명으로 전체의 52.0%를 차지했다. 40대는 2419명으로 30대의 절반 수준이었다.

 

서울 전역이 규제지역으로 묶여 일반 주택담보대출의 주택담보인정비율(LTV)이 40%로 제한된 가운데, 생애최초 주택 구입자는 요건을 충족하면 최대 70%까지 적용받을 수 있다.

 

디딤돌대출과 신생아 특례대출 등 정책금융은 소득과 주택가격, 대출 한도 등의 요건을 별도로 충족해야 한다.

 

◆30대 매수자금 40%가 대출…상환 부담 커지나

 

관건은 집을 산 이후다.

 

국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이 국토교통부에서 받은 서울 주택 자금조달계획서 자료에 따르면, 올해 2월10일부터 7월 말까지 30대의 주택 매수금액은 39조5984억원으로 전 연령대에서 가장 많았다.

 

이 가운데 금융기관 대출로 조달한 금액은 15조8724억원으로 매수금액의 40.1%를 차지했다. 같은 기간 40대의 대출 비중은 25.1%, 50대는 14.5%였다.

 

전체 연령대의 금융기관 대출액 28조3512억원 가운데 30대가 받은 대출이 약 56%에 달했다. 이 통계는 생애최초 매수자뿐 아니라 해당 기간 자금조달계획서를 제출한 30대 주택 매수자 전체를 대상으로 한다.

 

30대는 기존 부동산을 처분해 마련한 자금의 비중도 18.7%에 그쳤다. 40대 37.8%, 50대 43.1%보다 크게 낮다. 기존 부동산을 보유·처분할 여력이 상대적으로 적어 금융기관 대출 의존도가 높았던 것으로 풀이된다.

 

서울 아파트 전·월세 부담이 커지는 가운데 30대 주택 매수자들은 매수자금의 40%가량을 금융기관 대출로 마련한 것으로 나타났다. ChatGPT 생성 이미지
서울 아파트 전·월세 부담이 커지는 가운데 30대 주택 매수자들은 매수자금의 40%가량을 금융기관 대출로 마련한 것으로 나타났다. ChatGPT 생성 이미지

대출 부담이 커진 상황에서 금리도 상승하고 있다.

 

한국은행은 지난 7월과 8월 기준금리를 두 차례 연속 인상해 연 3.00%로 올렸다. 5대 은행의 2년 고정형 전세대출 금리는 8월 말 기준 연 4.01~6.61%로, 올해 1월 말 연 3.38~5.88%보다 상단이 0.73%포인트 높아졌다.

 

대출은 부족한 자기자금을 보완해 내 집 마련 시기를 앞당길 수 있다. 집값이 조정되거나 금리가 추가로 오르면 대출 비중이 높은 30대의 원리금 상환 부담은 빠르게 커질 수 있다.


김현주 기자 hjk@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

53세 박주미, '자기관리 끝판왕'다운 군살 없는 몸매
  • 53세 박주미, '자기관리 끝판왕'다운 군살 없는 몸매
  • 김도연 '완벽한 비율'
  • [포토] 정수정 '아름다운 미모'
  • 수영, 해맑은 미소