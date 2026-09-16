자정까지 입장 차 좁히기 실패… 서울 시내버스, 16일 첫차부터 총파업

서울 시내버스 노동조합이 16일 새벽 첫차부터 운행을 중단하는 파업에 돌입한다. 서울 시내버스 노조의 파업은 올해 1월 이후 8개월 만이다.

전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합(이하 노조)과 사측인 서울시버스운송사업조합은 전날 오후 2시부터 영등포구 서울지방노동위원회에서 노동쟁의 사건 중재를 위한 2차 조정회의에 참석했다. 박점곤 서울시버스노조 위원장과 김정환 서울시버스운송사업조합 이사장이 각각 노사를 대표해 막판 협상을 벌였다.

박점곤 서울시버스노조 위원장이 15일 서울 영등포구 서울지방노동위원회에서 버스노조의 노동 쟁의 관련 분쟁에 대한 2차 조정 회의가 결렬된 뒤 관계자들의 만류를 뿌리치며 회의장을 떠나고 있다. 연합뉴스

협상은 8시간여에 걸쳐 이어졌지만 합의점을 찾지 못했고, 노조는 결국 오후 10시쯤 협상결렬을 선언했다. 이후에도 노사는 자정까지 접촉을 이어가며 접점 찾기를 시도했으나 입장차를 좁히지 못한 채 조정 시한인 자정을 지나면서 최종 결렬됐다. 노조는 이후 지부장 회의를 소집해 추후 대응 방안을 논의하고 있다.

노조는 예고대로 이날 새벽 4시 첫차부터 총파업에 돌입할 예정이다. 사측과 서울시는 파업으로 인한 시민 불편이 우려되는 만큼 끝까지 노조와 협상을 이어간다는 방침이다.

양측은 통상임금 문제를 놓고 갈등을 빚고있다.

노조는 지난해 동아운수 통상임금 소송 2심과 올해 4월 대법원 판결 취지에 따라통상임금 산정 기준 시간을 월 176시간을 적용해야 한다는 입장이다. 여기에 추가로 시급 7.85% 인상을 요구했다. 반면 사측과 서울시는 노사 간 약정근로시간 등을 고려해 230시간을 적용해야 한다고 보고 있다.

다만 사측은 다른 지자체 사례를 참고해 통상임금 관련 법원 판결 취지에 따라 209시간 적용을 대안으로 제시했다. 이에 따른 임금 인상률을 6∼7%로 보고, 추가 인상분을 더해 10.32% 수준의 인상안을 제시한 것으로 알려졌다. 사측과 서울시는 노조 요구를 모두 수용할 경우 현재 연간 5000억원 수준인 시내버스 적자 규모가 약 1조원으로 늘어날 수 있어 난색을 보이고 있다.

서울시는 출퇴근길 교통 불편을 최소화하기 위해 이날 오전 4시 첫차부터 비상수송대책을 시행, 대체 교통수단을 투입한다. 지하철역 등을 오가는 무료 셔틀버스(전세버스)를 최대 1500대 투입하고, 출퇴근 시간대 지하철을 2시간 증편 운행한다.

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