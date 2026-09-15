어린이 급식 안전망 강화… 포항대 간호학과, 급식관리지원센터와 산학협약

급식 시설 내 기도 폐쇄 등 비상 상황 대응 매뉴얼 및 상시 지원 체계 구축
대학 간호 전문성 접목 지역 내 영유아 보건·위생 안전망 사각지대 해소
포항대학교 간호학과는 지역 어린이 급식시설 종사자들의 응급처치 역량 및 안전관리 강화를 지원하는 협력 체계를 구축했다.
포항대는 지난 10일 포항시Ⅱ·울릉군어린이급식관리지원센터 회의실에서 어린이 급식시설의 건강·안전관리 및 응급상황 대응 역량 강화를 위한 산학협력 협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 센터 종사자를 대상으로 한 전문 응급처치 교육, 급식시설 내 비상 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있는 안전 매뉴얼 구축, 대학 간호 역량을 활용한 지역사회 보건·안전망 지원 등에 협력하기로 했다.
백서영 센터장은 “급식 현장에서 발생할 수 있는 여러 돌발 상황에 종사자들이 침착하고 신속하게 대처할 수 있는 실무 역량을 키우는 계기가 될 것”이라고 말했다.
최영미 포항대 간호학부장은 “학생과 교수진의 간호 전문성을 현장에 접목해 어린이 안전망을 촘촘히 다지고 지역사회 건강 증진을 돕는 연계 활동을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.
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