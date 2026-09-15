유동균 마포구청장 “상암동 소각장 재추진·용량 확대 반대”

유동균 서울 마포구청장이 15일 상암동 신규 자원회수시설(소각장) 건립 재추진과 기존 시설의 소각용량 확대에 반대한다는 입장을 분명히 했다. 대신 마포·은평·서대문 등 서북 3구가 폐기물 처리시설을 분담해 이용하는 협력체계를 구축하자고 제안했다.

유동균 서울 마포구청장이 15일 서울 중구 상연재에서 열린 현안 기자회견에서 발언하고 있다. 마포구 제공

유 구청장은 이날 서울 중구 상연재에서 기자회견을 열고 “어떤 정책이나 사업도 필요성을 이유로 특정 지역과 주민에게 일방적인 부담과 희생을 요구해서는 안 된다”며 폐기물 처리와 철도망 구축 등 지역 현안에 관한 입장과 대응 방향을 밝혔다.

유 구청장은 우선 서울시에 신규 소각장 건립과 기존 시설 현대화를 둘러싼 입장을 분명하게 밝힐 것을 촉구했다. 시는 지난 3월 마포구 신규 소각장 설치 계획을 철회하고 기존 시설을 현대화하는 방향으로 정책을 전환했다. 그러나 이달 4일 서울시의회 환경수자원위원회 업무보고에서 시 관계자가 신규 소각장 재추진 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 취지로 답변하면서 논란이 불거졌다. 유 구청장은 “불과 몇 달 만에 앞선 발표와 다른 발언이 나온 만큼 시는 신규 소각장 건립과 기존 시설 현대화에 대한 입장을 분명하게 밝혀야 한다”며 “신규 소각장 설치 재추진과 기존 시설의 소각용량 증설, 서북 3구 외의 폐기물 추가 반입에 단호히 반대한다”고 말했다.

다만 기존 시설의 안전·환경성 개선 필요성에는 공감을 표했다. 유 구청장은 마포·은평·서대문 3개 자치구가 각각 생활폐기물·재활용품·음식물류 폐기물을 처리하는 협력체계를 구축하기 위해 지속적으로 협의해 나가겠다고 강조했다.

그는 은평광역자원순환센터의 경우 시의 권역별 계획을 바탕으로 서북 3구가 함께 추진해온 사업이라고 짚었다. 그러면서 “서북 3구가 함께 비용을 부담한 시설이 은평구 단독 소유로 등기되면서 소유권 관련 소송을 진행 중이지만 법원의 판단에 따라 필요한 조치를 취하겠다”고 했다.

유동균 서울 마포구청장이 15일 서울 중구 상연재에서 열린 현안 기자회견에서 발언하고 있다. 마포구 제공

유 구청장은 월드컵공원 지하에 강북횡단선 차량기지를 설치하려는 시의 계획에는 동의할 수 없다고 목소리를 높였다. 월드컵공원은 과거 쓰레기 매립지였던 난지도를 복원한 환경 자산이자 대표적 휴식공간인 만큼 철도망 확충을 이유로 다시 훼손해서는 안 된다는 설명이다. 그는 한강 하부 등을 대체 부지로 제시했다. 그는 또 “상암동은 대규모 주거단지와 업무·문화시설이 밀집해 있지만 생활권 내 지하철역이 전무하다”면서 강북횡단선을 주민의 이동권을 실질적으로 보장하는 노선으로 추진하고 대장홍대선에도 6호선·공항철도·경의중앙선 환승 거점인 DMC역을 추가해야 한다고 요구했다.

신안산선 만리재역 신설도 촉구했다. 만리재 일대는 마포·용산·중구 접경지로 철도 사각지대인 데다 재개발로 교통 수요 급증이 예상된다는 게 구의 입장이다. 유 구청장은 “민자적격성 심사가 진행 중인 지금이 골든타임”이라며 “사업계획이 확정되기 전에 만리재역 신설을 반영해야 한다”고 말했다.

유 구청장은 시가 추진 중인 삼풍백화점 붕괴사고 추모 조형물의 노을공원 설치 계획을 두고는 전면 재검토를 주장했다. 추모 공간을 조성하자는 취지에는 공감하지만 참사와 직접적인 연관성이 없는 장소인 데다 주민들을 대상으로 충분한 설명과 논의가 없었다는 점을 꼬집었다.

유 구청장은 “현안의 내용은 서로 다르지만 지켜야 할 원칙은 특정 지역과 주민에게 일방적인 부담과 희생을 요구해서는 안 된다는 것”이라고 말했다. 이어 “시가 또다시 마포구민의 뜻을 외면한 채 일방적으로 사업을 추진한다면 강력한 반발에 직면할 것”이라며 “앞으로 시의 구체적인 계획이 나오면 그 내용과 진행 과정을 빠짐없이 공유하고 주민의 뜻을 최우선에 두고 대응해 나가겠다”고 약속했다.

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