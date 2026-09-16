이찬진 “금융지주 자회사 CEO 승계 절차 미흡”

이찬진(사진) 금융감독원장이 은행장 등 금융지주 주요 계열사 최고경영자(CEO)의 경영승계 절차가 여전히 미흡하다고 지적하며 CEO 선임 과정의 투명성과 공정성을 보다 강화해 줄 것을 주문했다. 이 원장의 발언은 KB금융그룹이 차기 회장 후보를 선정한 직후 나온 것으로 향후 KB를 포함한 금융권 전반의 CEO 인사에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.



이 원장은 15일 임원회의를 열고 “연말까지 은행장을 포함한 다수의 금융지주 자회사 CEO 경영승계 절차가 진행될 예정인데 대부분의 지주회사 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)가 수립한 자회사 CEO 승계 절차가 미흡하다”며 “자회사 임원후보추천위원회(임추위)의 역할도 제한적”이라고 지적했다.



그러면서 “CEO 자격 요건이 구체적이지 않고 추상적 정의만 제시하며 후보 압축 단계별 최소 검증기간을 운영하지 않고 있다”며 “형식적인 상시 후보군 관리와 불투명한 후보군 압축 및 검증 절차 등 문제가 있다”고 짚었다.



이 원장은 “향후 후보군 선정, 검증 및 평가, 기록 등 일련의 CEO 승계절차 과정에서 투명성과 공정성을 보다 강화해야 한다”고 강조했다.



이 원장은 올해 1월부터 운영해 온 ‘지배구조 선진화 태스크포스(TF)’에서 나온 내용도 언급했다. 그는 “지배구조 선진화 TF에서 CEO 선임이 특정 계파나 친소 관계 등에 기반해 폐쇄적으로 운영되지 않도록 다양한 개선방안을 논의했다”며 “금융회사가 투명하고 공정한 경영승계 절차를 운영해 주주가치 제고에 기여할 수 있는 방향으로 노력해 줘야 한다”고 당부했다.



이 원장의 이 같은 발언은 지난 11일 KB금융그룹이 차기 회장 후보로 양종희 현 회장이 아닌 이재근 KB금융 글로벌·자산관리·중소기업금융 부문장을 선정한 직후 나왔다. 업계에서는 KB금융이 연임이 점쳐진 양 회장 대신 이 부문장을 선택한 것을 두고 이변으로 평가하며 당국의 지배구조 선진화 의지가 직간접적 영향을 미친 것 아니냐고 분석한다.



이런 상황에서 이 원장이 CEO 경영승계 절차를 언급하면서 올 연말 금융권 CEO 인사에서 불확실성이 커졌다. 5대(KB·신한·하나·우리·NH농협) 금융그룹에서 올해 말 임기가 끝나는 계열사 CEO는 은행장 5명을 포함해 총 54명에 달한다.



자회사 CEO 경영승계 절차가 본격화하는 시점에서 이 원장이 ‘제대로 선임하라’라고 사실상 경고를 날린 셈이다.

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