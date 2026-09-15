삼성 노노갈등에 이찬희 준감위원장 “노노관계에서도 노동인권 준수돼야”

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장은 삼성전자 내부에서 성과급을 계기로 불거진 노노(勞勞)갈등에 대해 노동 인권을 원칙으로 살펴보겠다고 밝혔다.
이 위원장은 15일 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 “노동 인권은 노사 관계뿐 아니라 노노 관계에서도 준수돼야 할 중요한 원칙”이라며 “(노동인권에 대해) 계속 관심을 가지고 진행하도록 하겠다”고 말했다.
최근 삼성전자 내부에서는 반도체를 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문과 가전·스마트폰·TV 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문을 중심으로 각각 구성된 노조 간 갈등이 격화하고 있다. 성과급을 둘러싼 이견을 넘어 비하 발언 공방으로 번지는 분위기다.
이 위원장은 삼성전자 초기업노조 집행부의 블랙리스트 작성 의혹과 위원장의 친족 업체 계약 논란에 관해서는 판단을 유보했다. 이 위원장은 “저는 법조인이기 때문에 무죄추정의 원칙을 신뢰한다”고 했다. 사실관계가 확정되지 않은 상황에 의견을 내는 건 적절치 않다는 입장이다.
삼성전자 일부 구성원의 월세 지원금 부정 수령 의혹에 대해서는 사실관계를 확인하는 게 우선이라면서도 “그 과정에 어떤 문제가 있다면 법과 원칙에 따라 삼성에서 처리할 것이라고 생각한다”고 말했다.
준감위는 지난달 노동소위원회에서 삼성그룹 내 설치된 노사 자문 그룹으로부터 전반적인 노동 이슈에 대해 보고를 받고, 자문 그룹과 의견을 교환했다.
이 위원장은 “향후에도 노동소위원회를 활성화하며 여러 전문가에게 자문할 계획”이라고 했다.
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