포항상의 경북지재센터-울릉군, 소상공인연합회 업무협약 체결

포항상공회의소(회장 나주영)가 운영하는 경북지식재산센터(이하 경북지재센터)는 15일 울릉군청 회의실에서 울릉군 소상공인연합회(회장 김민정)와 '소상공인 지식재산(IP) 경쟁력 강화 및 연계 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 울릉 지역 소상공인과 초기 창업자들의 지식재산(IP) 경쟁력을 강화하고 공동 사업을 원활히 추진하기 위해 마련됐다.

포항상의 경북지재센터가 15일 울릉군 소상공인연합회와 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 포항상의 제공

울릉군 소상공인연합회는 지역 특산품을 생산·판매하는 소상공인 90여 명이 참여하는 단체로, 경북지재센터를 통해 지식재산권 확보 및 브랜드 보호 노하우와 현장 네트워크를 지원받아 지역 제품의 경쟁력을 높일 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 최근 외부 자본에 의한 지역 상표 무단 도용 우려가 커진데다 향후 울릉공항 개항으로 방문객이 급증할 것에 대비해 울릉 고유의 정체성을 담은 브랜드 보호가 시급하다는 판단에 따라 울릉 지역 소상공인의 지식재산권(상표·디자인·레시피 등)을 체계적으로 보호하고 육성하는 기반을 마련하기로 했다.

주요 협약내용으로는 △소상공인·초기창업자 지원사업 공동 추진 △지역 특산품 브랜드(상표)·디자인·패키지 개발 등 지식재산권 확보 지원 △소상공인 맞춤형 IP 교육 및 현장 상담 지원 △컨설팅·브랜드 고도화 등 경쟁력 강화 지원 △판로 개척 및 네트워크 구축 지원 등이다.

또 업무협약 체결 후 지식재산권 기초 및 상표권 보호 교육도 함께 진행하면서 소상공인들의 실질적인 자립기반을 지원하기 위한 노력도 병행했다.

이일웅 경북지식재산센터장은 “이번 협약을 계기로 울릉 지역 소상공인들이 자신만의 브랜드와 지식재산권을 확보해 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 도서 지역을 포함한 경북 전역의 소상공인이 지식재산을 통해 성장할 수 있도록 다양한 지원사업을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.

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