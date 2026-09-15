김중남 강릉시장, 국회·정부·출향인 잇달아 만나…“지역 현안 지원 요청”

김중남 강릉시장이 국회를 방문하고 정부 관계자, 출향단체 관계자들을 잇달아 만나며 지역 현안 해결을 위한 전방위적인 대외활동을 펼치고 있다.

허민 국가유산청장 만난 김중남 강릉시장. 강릉시 제공

강릉시는 김중남 강릉시장이 15일 국회와 정부 관계자를 잇달아 만나 △KTX 남강릉역 신설 △(가칭)국립강릉문화유산연구소 유치 등 지역 발전의 근간이 되는 핵심 과제를 건의하고 관심과 지원을 요청했다고 밝혔다.

KTX 남강릉역 신설은 민선 9기 공약사업이다. 포화 상태에 이른 현 강릉역의 기능을 분산하는 한편 제진~강릉 철도와 수서~강릉 철도 개통에 대비해 강릉의 교통 잠재력을 한층 확대하는 발판이 될 것으로 기대된다.

국립강릉문화유산연구소 유치와 관련해서는 2023년 4월 강릉 산불과 같은 대형 재난에 신속히 대응할 수 있는 기반을 갖추고 강원권 문화유산 연구의 거점을 마련할 수 있다는 점을 강조했다.

재경강릉시민회 방문한 김중남 강릉시장. 강릉시 제공

김중남 강릉시장은 이날 민선 9기 출범 이후 처음으로 재경 강릉시민회, 재경 강릉시고교협의회와 만나 출향 강릉인들과 소통했다.

이 자리에서 고향에 보내준 변함없는 관심에 감사의 뜻을 전하고 출향인들이 보유한 대외 네트워크를 바탕으로 시정 발전에 힘을 보태줄 것을 당부했다.

김중남 시장은 “강릉의 현안을 지속적으로 알리고 지원과 관심을 요청해 변화하는 강릉을 만들어 나가겠다”며 “앞으로도 대외활동을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

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