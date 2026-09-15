별거중 아내 살해협박 이어 흉기들고 찾아가던 60대 체포

별거 중인 아내를 살해하겠다고 협박한 뒤 흉기를 들고 찾아가던 60대 남편이 경찰에 붙잡혔다.



경기 김포경찰서는 협박과 도로교통법상 음주운전 혐의로 60대 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

경찰차. 연합뉴스

A씨는 이날 오전 7시 30분께 별거 중인 60대 아내 B씨를 살해하겠다고 수 차례 협박한 뒤 흉기를 들고 아내 직장을 찾아가려 한 혐의를 받고 있다.



B씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 이날 오전 9시께 김포시 운양동 한 도로에서 신호 대기 중이던 A씨 차량을 발견해 정차시킨 뒤 체포했다.



당시 그의 차량 조수석에서는 흉기가 발견됐다.



경찰이 현장에서 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허 취소 수치로 파악됐다.



그는 당시 술을 마신 채 인천 검단구 자택에서 김포까지 운전한 것으로 조사됐다. A씨는 B씨와 한 달 전부터 별거 중인 상태였다.



경찰 관계자는 "A씨에 대해 B씨 주변 100m 이내 접근금지 등 긴급 임시조치를 한 상태"라며 "A씨를 상대로 범행 동기를 조사하고 있다"고 말했다.

<연합>

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