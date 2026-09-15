이성진 감독 ‘성난사람들 2’ 美 에미상 3관왕

한국계 미국인 이성진(사진) 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미국 방송계 최고 권위의 에미상에서 3관왕에 올랐다. 다만 작품상을 비롯한 주요 부문 수상에는 실패했다.



14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 피콕 극장에서 열린 제78회 프라임타임 에미상 시상식에서 ‘성난 사람들 2’는 우수 음향상·음향편집상·의상상 등 3개 부문에서 수상했다.



미니시리즈·앤솔러지 시리즈 작품상 후보로도 이름이 올랐으나 수상의 영예는 ‘DTF 세인트루이스’에 돌아갔다.



주연 배우들도 빈손으로 돌아갔다. 미니시리즈·앤솔러지 시리즈 및 영화 남녀주연상 후보에 오른 케리 멀리건과 오스카 아이작 모두 수상하지 못했다. 한국 배우 윤여정과 한국계 배우 찰스 멜턴은 6일 열린 사전 시상식에서 남녀조연상 후보에 올랐지만 수상에는 실패했다.



‘성난 사람들 2’는 올해 에미상에서 14개 부문에 걸쳐 16명(중복 포함)이 후보에 올랐다. 하지만 수상은 우수 음향상·음향편집상·의상상 등 3개 부문에 그쳤다.

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