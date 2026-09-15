기아 송호성 “PV7으로 LCV 정면승부…300여개사와 협상 중” [밀착취재]

기아가 대형 전동화 목적기반차량(PBV) ‘PV7’을 앞세워 유럽 경상용차(LCV)의 최대 격전지인 미드사이즈 밴(M-VAN) 시장에 출사표를 던졌다. 앞서 선보인 중형 PBV ‘PV5’로 다진 기반에 PV7을 더해 글로벌 시장의 ‘본게임’을 치르겠다는 전략이다.

송호성 기아 사장(가운데)이 14일(현지시간) 독일 하노버에서 열린 기자간담회에서 답변하고 있다. 기아 제공

송호성 기아 사장은 14일(현지시간) 독일 하노버에서 열린 세계 최대 상용차 박람회 ‘IAA 트랜스포테이션 2026’ 기자간담회에서 “PV5로 쌓은 경험을 바탕으로 80만대 규모의 미드사이즈 밴 시장에 진출한다”며 “기존 업체들이 구축해 놓은 시장에 진입하기가 쉽지 않겠지만 PV7의 상품력 자체는 현재 어떤 차량과 비교해도 상당한 경쟁력이 있다”고 밝혔다.

송 사장은 르노, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 포드 등 기존 완성차 업체(OEM)들과의 상품성 비교를 핵심 승부처로 짚었다. 기아는 내연기관 파생형이 대부분인 유럽 상용차와 달리 전용 전기차 플랫폼(E-GMP.S)을 바탕으로 한 압도적인 공간 활용성을 강점으로 내세운다. 그는 특히 이번 모터쇼에서 르노가 전기차 전용 베이스로 선보인 ‘신형 트래픽 밴(E-Trafic)’을 언급하며 “이런 차량과 비교했을 때 PV7의 상품 경쟁력이 어느 정도가 될 것인지가 중요하다”고 강조했다.

‘IAA 트랜스포테이션 2026’에 전시된 기아 PV5의 컨버전 모델. 유지혜 기자

자발적인 비즈니스 생태계가 형성되고 있다는 점도 유럽 시장 승산을 높이는 요인이다. 송 사장은 “모터쇼 현장에 15개 이상의 외부 컨버전(개조) 업체들이 PV5를 직접 구매해 개조한 차량을 선보이고 있다”며 “뛰어난 상품성과 공간성 덕분에 조성된 자발적 생태계 콘셉트를 PV7과 PV9으로 이어갈 것”이라고 말했다.

기아의 PBV에 대한 글로벌 기업간거래(B2B) 시장의 반응도 뜨겁다. 기아는 스웨덴 브라비다, 영국 모타빌리티, 핀란드 코네 등과 4000여대 규모의 PV5 공급 계약을 완료해 출고를 진행 중이다. 나아가 글로벌 대형 유통업체를 비롯해 300여개 기업과 1만7000대 이상의 추가 공급 협상을 벌이고 있다.

‘IAA 트랜스포테이션 2026’ 기아 부스에서 붕어빵과 커피를 제공하는 PV5의 컨버전 차량. 유지혜 기자

BYD, 맥서스(MAXUS) 등 중국 브랜드의 저가 공세에는 품질과 네트워크로 맞선다. 송 사장은 “맥서스 등 기존 OEM의 거의 반값 수준의 가격으로 판매하고 있지만 기아의 상품성과 품질이 월등히 좋고, 네트워크 측면에서 비교하면 맥서스가 상당히 열세”라며 “주로 기업인 상용차 고객에게 핵심인 다운타임(차량 정지 시간)을 줄이는 서비스로 차별화하겠다”고 말했다.

이를 위해 기아는 유럽 전역에 오랫동안 구축해 온 2500개 이상의 딜러망 인프라를 적극 활용할 방침이다. 송 사장은 “PBV를 런칭하면서 기존에 시도하지 않았던 ‘24/7(24시간·주 7일) 서비스’를 준비하고 있다”며 “품질, 서비스 네트워크, 고객 관리 측면에서 경쟁해 나갈 계획이며 이런 부분은 유럽 브랜드들과 비교해도 뒤지지 않도록 준비하고 있다”고 자신했다.

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