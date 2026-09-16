[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 16일 (수요일) 69년생 부탁에 너무 인색하게 굴지 마세요

96년생: 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 84년생: 동남방에서 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라. 72년생: 금전적인 문제는 멀리 보고 움직여라. 60년생: 잘잘못을 따지기 전에 상황을 확인하라. 48년생: 모자람을 느낄 수 있지만 별것 아니다. 36년생: 무소식이 희소식이니 걱정은 잠시 잊자.

97년생: 근면성실하게 일하고 대가를 바라게 된다. 85년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다. 73년생: 업무에 너무 치중하면 능률도 안오른다. 61년생: 모양새가 좋지 않는 상황이다. 49년생: 어디를 목표로 할지 모두 망설이고 있다. 37년생: 심기가 불편하면 잠시 벗어나라.

98년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 86년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라. 74년생: 한번에 해결할 일은 일괄 타결하라. 62년생: 심지가 굳은 사람은 자기의 길을 가겠다. 50년생: 마음에 없는 말로 설득하려 하지 마라. 38년생: 여행을 떠나 마음의 여유를 찾아라.

99년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 87년생: 주변 여건이 불리해지며 되는 일이 없다. 75년생: 상사의 지시가 잘못되도 순응하자. 63년생: 파트너와의 트러블은 득이 될 게 없다. 51년생: 음악을 들으면서 스트레스를 털어라. 39년생: 아픈 곳이 있다면 빨리 치유해야 현명.

00년생: 고개를 옆으로 내젖지 마라. 88년생: 정에 없던 일 무리해가면서 잡을 필요 없다. 76년생: 인망이 높은 사람을 가까이 하라. 64년생: 욕심을 부리지 않으면 마음도 편안하다. 52년생: 힘을 저축할 지혜로움이 필요하다. 40년생: 호랑이를 잡으려면 산으로 가야 한다. 28년생: 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 시달린다.

01년생: 기분을 달리 하면 새로운 힘이 솟구친다. 89년생: 해보지도 않고 포기하지 마라. 77년생: 분에 넘치는 사랑은 이루어질 수 없다. 65년생: 부지런히 한다면 좋은 결과가 예상된다. 53년생: 보이지 않는 것에 대한 집착은 금물. 41년생: 건강을 잃으면 아무 소용이 없다. 29년생: 무거운 짐을 혼자서 감당하는 것은 힘들다.

02년생: 자신의 말투나 행동에 많이 노력하라. 90년생: 주변 여건이 불리해지며 되는 일이 없다. 78년생: 기운이 상승하는 운세니 어깨를 펴라. 66년생: 낡은 관습도 터부시하는 태도는 버려라. 54년생: 자존심 타인이 인정해줄 때 가치가 있다. 42년생: 먼저 손내밀면 화합이 되는날. 30년생: 건강대화로 친구간의 우정이 돈독해진다.

03년생: 큰 돈을 번다 해도 납득이 안 된다면 거절. 91년생: 당장은 어렵더라도 곧 좋은 소식 들린다. 79년생: 기량을 발휘하고 기대에 부응하는 날. 67년생: 가진 것을 일부분만 보여주어라. 55년생: 힘들어도 종국에 가면 유리하다. 43년생: 어깨나 허리에 건강을 조심하라. 31년생: 쉽게 행동으로 옮기기는 어려운 법이다.

04년생: 함부로 덤벼들면 헛수고만 할 뿐이다. 92년생: 막차를 타지 말고 첫차를 타라. 80년생: 오랫동안 실행했던 일이 성사된다. 68년생: 서두르다간 다시 시작할 수도 있다. 56년생: 복이란 인위적으로 오는 것은 아니다. 44년생: 사적인 감정을 내색하지 말라. 32년생: 금전문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다.

05년생: 엇갈린 상태가 오래가면 되돌리기 어렵다. 93년생: 언쟁하면 득보다 해가 많다. 81년생: 피곤할 때는 친구들과 어울려라. 69년생: 아쉬운 부탁에 너무 인색하게 굴지 마라. 57년생: 스스로를 낮추고 상대를 배려하라. 45년생: 기다리지 말고 먼저 움직여라. 33년생: 집안이 부산하니 어른으로서 중심을 잡아라.

06년생: 소소한 분쟁이 있으니 조심할것. 94년생: 한쪽은 얻지만 다른 한쪽은 잃을 수. 82년생: 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 공격한다. 70년생: 한 숨만 내쉬지 말고 방법을 모색하라. 58년생: 노력한 사람에게는 행운이 따른다. 46년생: 지나치게 앞서 가는 것은 이롭지 못하다. 34년생: 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다.

95년생: 매사에 간결한 입장정리가 필요한 시기다. 83년생: 일하는 시간을 인식하지 못하면 괴롭다. 71년생: 엉뚱한 사람을 가까이하지 말라. 59년생: 자기 일처럼 최선을 다해 도와주어라. 47년생: 자기 주장에 반발하면 잠시 미루어라. 35년생: 소일이지만 맡은 일에 성실하게 하시요.

백운철학원

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