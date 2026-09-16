‘문화유산 감상하고 글쓰기도 배우고’…국중박 글쓰기 프로그램

박물관 전시실의 문화유산을 자신만의 시선으로 바라보고 이를 글로 표현해보는 글쓰기 프로그램이 마련돼 눈길을 끈다.

일반적인 글쓰기 강좌와 달리 박물관의 전시와 문화유산을 글쓰기의 출발점으로 삼는 것이 특징이다.

국립중앙박물관에서 문화유산을 감상하고 글로 표현하는 방법을 배우는 프로그램이 열린다. 생성형 AI로 만든 이미지

국립중앙박물관은 오는 10월 14일과 21일, 28일 세 차례에 걸쳐 성인 대상 교육프로그램 ‘박물관에서 글쓰기’를 운영한다고 15일 밝혔다.

올해 하반기 프로그램에는 ‘우아하고 호쾌한 여자 축구’, ‘아무튼, 술’, 산문집 ‘다정소감’ 등을 쓴 에세이스트 김혼비 작가가 참여해 유물 감상과 대화를 통해 확장한 생각을 글로 풀어내는 과정을 이끈다.

프로그램은 수요일 야간 개장 시간에 맞춰 오후 7시부터 9시 30분까지 진행된다. 참가자들은 국립중앙박물관 상설전시실에서 문화유산을 감상하고 자신의 감상을 다른 참가자들과 나눈 뒤 이를 다양한 방식의 글로 표현하게 된다.

참가자들은 전시 담당자의 설명을 들으며 유물을 새롭게 바라보고, 전문 작가의 글쓰기 지도를 받는다. 혼자 유물을 감상하는 데 그치지 않고 다른 참가자들과 이야기를 나누면서 서로 다른 시선과 해석을 접하고, 자신의 생각을 확장해 글로 표현하는 방식이다.

이번 프로그램은 비교적 여유롭게 전시를 감상할 수 있는 수요일 야간 개장 시간에 진행되는 만큼 참가자들은 하루가 저무는 시간에 전시실을 천천히 거닐며 자신에게 특별하게 다가오는 유물과 장면을 발견하고 자신의 경험과 기억, 상상을 연결해 감상할 수 있다.

이후 각자가 발견한 것을 다른 참가자들과 이야기하며 서로 다른 관점을 접한다. 국립중앙박물관은 이러한 감상과 대화, 공유의 과정이 생각을 확장하고 한 편의 글을 만들어가는 바탕이 된다고 설명했다.

국립중앙박물관은 지난해 이훤 작가와 함께 ‘박물관에서 글쓰기’를 처음 운영했으며, 올해 상반기에는 김금희 작가와 프로그램을 이어왔다.

하반기에는 일상의 다양한 소재를 참신한 관점과 문체로 풀어내 온 김혼비 작가가 참여한다. 김 작가는 참가자들이 전시실에서 발견하고 다른 사람과 나눈 생각을 글의 소재로 발전시켜 자신만의 언어로 표현할 수 있도록 3주간 글쓰기 과정을 이끌 예정이다.

참가자는 사전 신청자 가운데 15명을 선발한다. 신청 기간은 오는 9월 17일부터 27일까지이며, 국립중앙박물관 교육플랫폼 ‘모두’에서 신청할 수 있다. 선정 결과는 10월 2일 발표한다.

프로그램은 국립중앙박물관 상설전시실과 교육관에서 진행된다.

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