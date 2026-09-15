지구 여섯 바퀴 반 돌았다는 빠니보틀, 66만 마일리지 모았다

여행 유튜버 빠니보틀이 무려 66만 마일리지를 보유하고 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다,

빠니보틀은 최근 관세청 유튜브 채널에 공개된 영상에서 웹툰 작가 겸 방송인 기안84와 함께 인천국제공항에서 일일 세관 직원 체험에 나섰다.

두 사람은 입국장과 세관 검사 현장을 둘러보며 실제 공항 업무를 경험했다. 이들은 여행객 수하물을 엑스레이로 확인하고, 면세 한도와 반입 금지 품목 등에 대한 설명을 들으며 세관 직원들의 업무 과정을 직접 체험했다.

관세청 유튜브 채널 캡처

또한 세관원만 들어갈 수 있는 유치창고를 방문해 압수 물품을 살펴보고, 마약 탐지견과 함께 훈련에 참여하기도 했다. 실제 상황을 가정한 민원 응대에서는 진상 민원인과 보이스피싱 관련 사례 등을 마주하며 세관 직원들의 고충을 실감했다.

빠니보틀은 이날 “내가 여행 경험이 많은 만큼 세관 관련 규정도 잘 알고 있다고 생각했는데, 직접 업무를 체험하며 몰랐던 사실이 많았다”고 고백했다.

이날 영상에서 가장 눈길을 끈 장면은 빠니보틀의 항공 마일리지였다. 관세청 직원이 마일리지 적립 현황을 묻는 과정에서 빠니보틀의 마일리지가 약 66만 마일에 달한다는 사실이 공개됐다. 대한항공은 총 적립이 17만, 아시아나는 49만 마일로 확인됐다.

앞서 빠니보틀은 과거 여행 경로가 자동으로 저장되는 타임라인 기능을 공개, 자신이 이동한 거리가 지구 여섯 바퀴 반 정도 된다고 밝힌 바 있다. 이는 약 26만㎞에 달하는 거리다

이를 본 기안84는 “도망이라도 다니냐. 66만 마일이 말이 되냐”며 놀라움을 감추지 못했고, 빠니보틀은 해외를 자주 오가다 보니 자연스럽게 쌓인 것이라고 설명했다.

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