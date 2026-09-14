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경북 경주시, 2027년 '한-중앙아시아 지방정부 협력포럼' 유치 나서

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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주낙영 시장, 한-우즈베키스탄 지방정부 협력포럼서 경주 개최 의지 밝혀
2013년 사마르칸트와 우호도시 협정, 10여 년간 학술·관광·경제 교류
APEC 성공 개최 경험에 사마르칸트 교류 성과 더해 중앙아시아 협력 확대

경북 경주시가 2027년 열리는 '제4회 한-중앙아시아 지방정부 협력포럼' 유치에 적극 나섰다.

주낙영 경주시장과 박찬대 인천광역시장이 지난11일 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 &#39;한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼&#39;에서 행사 자료를 살펴보고 있다. 경주시 제공
주낙영 경주시장과 박찬대 인천광역시장이 지난11일 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 '한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼'에서 행사 자료를 살펴보고 있다. 경주시 제공

경주시는 주낙영 시장이 지난 11일 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 '한-우즈베키스탄 지방정부 협력포럼'에 참석해 2027년 제4회 포럼의 경주 개최 의지를 밝혔다고 14일 밝혔다.

 

주 시장은 환영사를 통해 경주와 우즈베키스탄 간 교류 성과를 소개했다. 이어 오는 11월 사마르칸트에서 열리는 제3회 한-중앙아 지방정부 협력포럼에 이어 내년 제4회 포럼을 경주에서 개최하고 싶다는 뜻을 전했다.

 

대한민국시도지사협의회와 주한우즈베키스탄대사관이 공동 주최한 이날 포럼에는 양국 지방정부 대표와 관계자 150여 명이 참석했다.

 

한국 측에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 박찬대 인천시장 겸 대한민국시도지사협의회장, 유민봉 사무총장, 정의혜 외교부 차관보 등이 참석했다.

 

우즈베키스탄 측에서는 잠시드 호자예프 부총리와 알리셰르 압두살로모프 주한우즈베키스탄대사 등이 자리를 함께했다.

주낙영 경주시장이 11일 &#39;한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼&#39;에서 환영사를 통해 양국 지방정부 간 교류·협력 확대 방안을 밝히고 있다.
주낙영 경주시장이 11일 '한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼'에서 환영사를 통해 양국 지방정부 간 교류·협력 확대 방안을 밝히고 있다.

참석자들은 경제·산업과 투자, 문화·관광 등 다양한 분야에서 지방정부 간 협력 방안을 논의하고 교류 네트워크 확대 방안을 모색했다.

 

경주시는 우즈베키스탄과 지방정부 차원의 교류 기반을 꾸준히 다져왔다.

 

2013년 양국의 고도이자 실크로드 거점도시라는 역사적 공통점을 바탕으로 사마르칸트시와 우호도시 협정을 체결했다.

 

이후 대학 간 학술교류를 비롯해 아프라시압 궁전벽화 실감콘텐츠 개발, 사마르칸트시 공무원 경주 연수, 관광·경제교류단 상호 방문 등 10여 년간 다양한 분야에서 교류를 이어왔다.

주낙영 경주시장을 비롯한 한국과 우즈베키스탄 주요 참석자들이 11일 &#39;한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼&#39;에서 기념촬영을 하고 있다.
주낙영 경주시장을 비롯한 한국과 우즈베키스탄 주요 참석자들이 11일 '한-우즈베키스탄 지방정부 협력 포럼'에서 기념촬영을 하고 있다.

최근에는 우즈베키스탄 내 다른 지역으로도 협력 범위를 넓히고 있다. 지난 8월에는 카슈카다리야주 경제사절단이 경주를 방문해 에너지와 환경, 농업 분야의 협력 가능성을 모색했다.

 

경주시는 지난해 APEC 정상회의 성공 개최 경험과 사마르칸트시와 쌓아온 교류를 바탕으로 한-중앙아 지방정부 간 협력을 확대해 나갈 계획이다.

 

주낙영 시장은 "사마르칸트와 10여 년간 쌓아온 우정과 신뢰를 바탕으로 우즈베키스탄과의 교류를 더욱 확대하고, 한-중앙아 지방정부 협력포럼을 경주에 유치해 한국과 중앙아시아 간 교류·협력의 폭도 넓히겠다"고 말했다.


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