동국대 WISE캠퍼스 2027년도 수시모집, 경쟁률 4.8대 1

동국대학교 WISE캠퍼스가 내년도 수시모집 원서접수 결과 4.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

14일 대학에 따르면 이번 신입생은 전체 1737명 모집에 8344명이 지원했다. 의학계열 전반이 높았으며 이 중 불교추천 인재전형 의예과가 36대 1로 최고치를 나타냈다.

동국대학교 WISE캠퍼스 전경. 동국대 WISE캠퍼스 제공

이어 학업성적 우수자전형 의예과가 31대 1, 기회균형 Ⅱ전형 의예과가 24대 1, 참사람전형 의예과가 23대 1을 기록했다.

올해 신설된 지역의사제 전형은 5개 권역에서 각 1명을 선발한다. 그중 구미권에서 11명, 포항권 10명, 경주권 9명, 안동·영주권 각 8명이 접수했다.

일반학과는 면접전형에서 유아교육과가 14.5대 1, 일어일문학과가 13.7대 1, 뷰티아트산업학과가 12.7대 1, 행정·경찰공공학부가 12.3대 1로 높게 파악됐다.

대학은 10월 24일과 31일에 학생부 위주(교과) 면접전형 면접고사와 불교추천 인재전형의 불교학부 교리문답, 디자인미술학과 실기 고사 등을 치른다. 학생부 위주(종합) 전형의 면접고사는 12월 5일에 진행한다.

이번 수시모집 첫 합격자는 11월 6일(수능최저 미적용)과 12월 18일에 각각 발표할 예정이다.

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