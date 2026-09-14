김진규 인천 검단구청장 선거법 위반 의혹… 경찰, 전 운전기사 압수수색

김진규 인천 검단구청장의 선거법 위반 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다. 김 구청장은 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 검단구청장 경선 과정에서 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있다.

14일 경찰에 따르면 인천경찰청 사이버수사대는 이날 공직선거법 위반 혐의를 받는 김 구청장의 전 운전기사 A씨를 상대로 압수수색을 진행했다. 다만 경찰은 김 구청장이나 검단구청을 상대로 압수수색을 벌이지는 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨의 휴대전화를 비롯해 관련 혐의 내용의 사실관계를 확인하기 위한 자료를 확보한 것으로 전해졌다. 지난 지방선거 당시 김 구청장과 맞붙었던 상대 후보는 그가 박찬대 인천시장 등의 지지를 받고 있다는 허위 사실을 이미지 형태로 유포했다고 주장하면서 수사기관에 고발했다.

A씨의 신분에 대해 확인해줄 수 없다는 경찰 측은 “오늘 압수수색을 진행한 것은 맞지만 구체적인 대상이나 수사 상황은 밝힐 수 없다”고 말했다.

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