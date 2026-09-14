권은비, 차량 접촉사고…“팬 사인회 취소…안정 취하는 중”

가수 권은비가 스케줄 이동 중 차량 접촉사고를 당해 예정된 팬사인회 일정을 취소했다.

14일 소속사 RBW에 따르면 권은비는 지난 13일 스케줄을 위해 차량으로 이동하던 중 접촉사고를 당했다.

사고 이후 권은비는 안정을 취하며 건강 상태를 확인하고 있다. 이에 따라 이날 예정돼 있던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소됐다. 팬사인회 관련 세부 사항은 추후 별도로 공지될 예정이다.

RBW는 “아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 금일 예정돼 있던 에버라인 팬사인회를 취소하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “갑작스러운 사고로 인해 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며, 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다”며 “무엇보다 아티스트의 건강 회복과 안정에 최선을 다하겠다”고 전했다.

향후 일정은 권은비의 건강 상태와 컨디션을 면밀히 확인한 뒤 진행 여부 및 일정 조정 여부를 결정할 예정이다.

한편 권은비는 지난 3일 새 디지털 싱글 ‘데자부’(DEJAVU)를 발표하고 활동을 이어가고 있다.

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