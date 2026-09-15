부산형 스마트 상수도, 탄자니아에 수출

부산시의 누수관리와 상수관망 운영 경험을 담은 ‘부산형 스마트 상수도 모델’이 아프리카 탄자니아 상수도 운영체계 개선에 활용될 예정이다.



부산시 상수도사업본부는 한국국제협력단(KOICA) 주관 2026년 공공협력사업 신속 개발 컨설팅사업(Q-DEEP) 수행기관으로 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.



상수도본부는 KOICA로부터 4억원을 지원받아 다음 달부터 내년 5월까지 탄자니아 아루샤주 로리온도를 대상으로 상수도 운영 실태를 진단하고 개선 방안을 마련한다. 이번 사업은 본사업에 앞서 현지 여건과 사업 타당성을 검토하고 실행 방향을 마련하는 개발 컨설팅이다.



부산형 스마트 상수도 모델은 상수관망을 구역별로 관리하는 블록감시시스템과 누수 저감을 위한 유수율 제고 종합대책을 기반으로 한다. 상수도본부는 부산에서 축적한 정책과 운영 경험을 바탕으로 탄자니아의 물관리 여건에 맞는 스마트 상수도 운영 방안을 제시할 계획이다.



부산 지역기업의 기술도 활용된다. 상수도본부는 ㈜플로워크연구소와 컨소시엄을 구성하고 부산글로벌도시재단과 스마트 상수도 정책·운영 워크숍을 진행한다. 또 플로워크연구소의 인공지능(AI)·디지털트윈 기반 누수탐사 기술을 활용해 현지 상수도 운영체계 마스터플랜 수립을 지원한다.



이번 사업은 지난해 부산글로벌도시재단의 공적개발원조(ODA) 인큐베이팅사업을 통해 탄자니아 수도기관과 협력 가능성을 확인하면서 본격화됐다.

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