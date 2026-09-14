브루노 마스, 내한 1회 또 추가…고양서 총 6회 공연

미국 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 내한공연이 폭발적인 성원에 힘입어 또 한 번 회차를 늘렸다.

14일 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면, 마스의 단독 콘서트 '더 로맨틱 투어 인 서울(The Romantic Tour in Seoul)'은 오는 2027년 5월30일 고양종합운동장 주경기장 공연을 추가해 총 6회로 규모를 확대했다.

브루노 마스. 라이브 네이션 코리아 제공

당초 같은 장소에서 4회(2027년 5월 21~22일, 25~26일)로 기획됐던 공연은 지난 11일 선예매 직후 매진에 가까운 판매량을 기록하며 1차로 1회(5월29일)를 늘렸다. 이어 이날 일반 예매에서도 매진 행렬이 이어지자 1회를 추가 편성했다. 지난해 고양종합운동장에서 6회 공연한 영국 밴드 '콜드플레이'와 회차 수가 같다.

마스의 내한은 2023년 잠실종합운동장 주경기장 공연 이후 약 4년 만이다. 새로 추가된 공연 티켓 예매는 오는 16일 오후 12시 공식 예매처 놀(NOL)에서 가능하다.

마스는 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 1위 곡만 10곡을 보유한 당대 최고의 팝스타다. 10년 만의 정규 4집 '더 로맨틱(The Romantic)'을 내고 빌보드 200 정상을 밟았다. K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 로제와 호흡을 맞춘 '아파트(APT.)', 미국 팝스타 레이디 가가와의 듀엣곡 '다이 위드 어 스마일(Die With A Smile)'로 연이어 신드롬을 썼다. 이번 공연에는 프로젝트 듀오 '실크 소닉'을 함께한 앤더슨 팩(DJ 피위)이 스페셜 게스트로 힘을 보탠다.

<뉴시스>

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