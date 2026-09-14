추성훈, 부친상 3년 만에 삼촌상…"하늘서 아버지와 골프 치길"

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 삼촌의 별세 소식을 전하며 애도의 뜻을 밝혔다.

추성훈은 지난 12일 자신의 소셜미디어에 삼촌을 추모하는 글을 올렸다.

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 삼촌의 별세 소식을 전하며 애도의 뜻을 밝혔다.

그는 "제가 태어났을 때부터 지금까지, 늘 저를 아껴주시고 지켜봐 주셨던 사랑하는 삼촌이 하늘나라로 떠나셨습니다"라고 밝혔다.

이어 "우리 가족이 형편이 어려워 힘들었던 시절에도 늘 먼저 손을 내밀어 도와주셨고, 부모님 몰래 저에게 용돈도 많이 쥐여주시고, 맛있는 것도 정말 많이 사주시고, 함께 여행도 다니며 수많은 추억을 만들어 주셨습니다"라고 했다.

또 "제가 유도 시합에서 이해할 수 없는 판정으로 졌을 때는 누구보다 먼저 앞장서서 항의해 주셨던 분이기도 합니다"라고 떠올렸다.

추성훈은 "저에게는 정말 너무나도 소중하고, 너무나도 사랑하는 삼촌이었습니다"라고 말했다.

그러면서 "바쁘다는 이유로 자주 찾아뵙지 못했는데 설마 이렇게 다시 만나게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다"라며 "아직 너무 젊은데 너무 빨라요, 삼촌"이라고 했다.

이어 "이제는 제가 삼촌을 도와드리고, 제가 받은 사랑을 돌려드려야 할 차례였는데… 그러지 못해서 정말 미안해요. 그리고 지금까지 저에게 베풀어 주신 모든 사랑과 따뜻함, 진심으로 감사했습니다"라고 적었다.

추성훈은 "하늘나라에서는 우리 아버지와 함께 그렇게 좋아하시던 골프도 마음껏 치면서 편안하고 행복하게 지내셨으면 좋겠습니다"라고 했다.

이어 "저도 언젠가 제 시간이 다 되어 그곳에 가게 되면, 그때는 꼭 다시 만나서 함께 골프 한 게임 해요"라며 "삼촌, 정말 많이 사랑했고, 앞으로도 평생 잊지 않겠습니다. 진심으로 감사했습니다. 편히 쉬세요"라고 덧붙였다.

한편 추성훈은 2023년 4월 부친상을 당했다. 그의 부친 고(故) 추계이 씨는 당시 골프를 하던 중 심장마비로 세상을 떠났다. 향년 73세였다.

<뉴시스>

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