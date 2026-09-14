해진공, 런던서 미래 성장모델 찾는다

한국해양진흥공사(해진공)가 글로벌 해양허브 영국 런던에서 선진 해양산업 생태계를 살펴보고, 금융 중심의 지원을 넘어 정보와 시장을 연결하는 새로운 성장모델 찾기에 나섰다.

안병길 해진공 사장(왼쪽)이 아르세니오 도밍게즈 IMO 사무총장과 글로벌 해운 탄소중립 및 국제 규제 변화에 따른 해운산업 대응방향에 대해 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.

해진공은 안병길 사장이 런던에서 국제해사기구(IMO)를 비롯한 해운정보·선박거래·금융·보험 분야 주요 기관 관계자들과 만나 글로벌 해양산업의 변화와 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

안 사장은 아르세니오 도밍게즈 IMO 사무총장과 만나 해운산업의 탄소중립 추진과 국제 규제 변화가 산업 전반에 미칠 영향을 논의했다. 친환경 선박 전환 과정에서 해진공의 금융·정보 지원 역할을 확대하는 방안도 모색했다.

이어 △글로벌 해운정보와 운임지수를 제공하는 발틱 익스체인지 △선박거래·금융·정보 분야 클락슨 △해양금융·해상보험 분야 마시 UK 등을 잇달아 방문했다. 이들 기관과는 해운정보가 선박거래와 금융 등 시장 의사결정에 활용되는 구조와 전문 서비스 간 연계, 디지털·인공지능(AI) 확산에 따른 해운 비즈니스 변화 등을 논의했다.

안병길 해진공 사장(오른쪽 가운데)과 앤디 케이스 클락슨 CEO(왼쪽)가 글로벌 선박 중개시장의 변화와 시장참여자 간 연계를 통한 해양거래 활성화 방안에 대해 논의하고 있다. 한국해양진흥공사 제공

해진공은 런던의 해양산업이 정책·정보·중개·금융·보험 등 다양한 전문 기능이 유기적으로 연결돼 하나의 산업 생태계를 형성하고 있다는 점에 주목했다. 이를 국내 해양산업에 접목할 수 있는 방안을 검토할 계획이다.

이번 런던 방문을 토대로 글로벌 해양허브의 경쟁력과 발전 요인을 분석하고, 기존 해양금융 역량에 정보 활용과 시장 참여자 간 연결 기능을 더해 국내 해양산업의 경쟁력 강화와 새로운 성장기반 마련을 위한 역할을 모색할 방침이다.

안병길 사장은 “해진공이 그동안 해운산업의 안정과 위기 극복을 위한 금융지원에 중요한 역할을 해왔다면 이제는 금융뿐만 아니라 정보와 시장을 연결하는 새로운 역할을 고민해야 한다”며 “세계적인 해양허브의 경쟁력을 국내 여건에 맞게 접목해 해양산업의 지속가능한 성장기반을 확대하겠다”고 말했다.

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