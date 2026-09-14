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전남광주, 첨단3지구 21개 구간 도로명 부여 완료… 주소체계 일원화

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무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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옛 광산·북구·장성 경계 복잡한 주소 일괄 정비… 10일 중심축 ‘첨단연구로’ 등 고시
10월 입주예정 공동주택 주민 전입신고·택배 편의 및 입주기업 인허가 가속

전남광주통합특별시가 첨단3지구 안팎을 연결하는 총 21개 구간의 도로명 부여 조치를 전격 완료하며 복잡했던 경계 일대의 주소체계를 일원화했다.

 

14일 전남광주특별시에 따르면 옛 전남 장성군과 옛 광주 광산구·북구 등 행정구역 경계가 맞물려 주소 이용에 혼선이 빚어졌던 첨단3지구 일대의 주소체계 정비 작업이 모두 마무리됐다.

전남광주 광산구 첨단3지구 전경. 전남광주 제공
전남광주 광산구 첨단3지구 전경. 전남광주 제공

새로운 주소가 정립되면서 오는 10월 입주를 앞둔 공동주택 주민들의 전입신고와 우편·택배 수령 등 생활 편의성이 크게 개선될 전망이다. 아울러 신축 건축물의 도로명 주소가 명확해지면서 산업단지에 입주하는 기업들의 각종 인허가와 준공 승인 등 행정절차도 한층 신속하게 처리될 수 있게 됐다.

 

이번 도로명 부여는 옛 광주시와 전남도 주소정보위원회의 사전 심의와 관할 지자체 간 긴밀한 협조로 진행됐다. 지난 6월부터 8월까지 광산구(1개), 북구(4개), 장성군(8개)이 자체 도로명을 순차적으로 고시한 데 이어 통합특별시가 중심축인 ‘첨단연구로’ 등 8개 광역도로를 지난 10일 최종 고시하면서 총 21개 구간의 주소 정비가 완료됐다.

 

전남광주시 관계자는 “광역 및 기초 지자체 간 상호 협력으로 첨단3지구 도로명 부여를 차질 없이 마쳤다”라며 “시민과 입주기업이 체감할 수 있는 신속하고 정확한 주소 행정 서비스를 지속해서 제공하겠다”고 밝혔다.


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