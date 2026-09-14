전남광주통합시의회 서남권 의원들, 민형배 시장 ‘서남권 홀대’ 강력 규탄

전남광주통합특별시의회 서남권 지역 의원들이 14일 성명을 내고 민형배 시장의 시정 운영 방식을 강하게 비판하며 ‘서남권 홀대론’을 제기했다. 이들은 통합시 출범의 핵심 가치였던 ‘균형과 통합’이 무너지고 있다며 시정 전반의 쇄신을 촉구했다.

목포·무안·신안 등 서남권 의원들은 이날 성명에서 “통합시 출범 초 3개 청사를 균형 있게 사용하고 순환 근무하겠다던 약속과 달리, 민 시장은 사실상 광주청사에만 머물고 있다”고 지적했다.

전남광주통합특별시의회 서남권 지역 의원들이 14일 무안청사에서 기자회견을 갖고 민형배 시장의 시정 운영 방식을 강하게 비판하며 ‘서남권 홀대론’을 제기하고 있다. 전남광주통합특별시의회 제공

의회에 제출된 자료(7월 1일~9월 9일)에 따르면 민 시장은 시의회 본회의 출석일(4일)을 포함해 전남청사에는 총 10일, 동부청사에는 단 5일만 출근한 것으로 나타났다. 특히 목포 의대 문제와 군공항 이전 등으로 서부권 민심이 크게 악화됐던 9월 초에도 전남청사 출근은 단 하루에 그쳤다.

별정직 공무원 채용 및 배치 과정에서의 불균형도 도마 위에 올랐다. 당초 3개 청사 순환 근무 보좌를 위해 균형 배치하겠다던 해명과 달리, 현재 근무 중인 별정직 20명 중 무려 15명이 광주청사에 집중 배치됐다. 전남청사에는 2명(이 중 1명은 광주 출퇴근)만이 배치돼, 악화하는 서남권 민심을 전달할 정무·소통 창구가 사실상 실종됐다는 비판이다.

부시장 인선과 조직개편안 변경을 둘러싼 논란도 강하게 제기됐다. 당초 전남청사에 배치하기로 했던 국가직 부시장이 돌연 동부청사로 변경되고, 전남청사에는 민 시장 인수위 핵심 인사 출신인 백승주·윤난실 부시장 예정자(모두 지방직)가 기용된 점을 직격했다. 의원들은 이를 두고 “전남의 실정을 모르는 자신의 측근들로 전남 행정을 총괄하겠다는 것”이라고 비판했다.

서남권 의원들은 “통합시 출범의 명분과 정당성은 첫째도 균형, 둘째도 균형에 있다”며 “불통과 독선으로 서남권과 전남청사가 빈껍데기가 되어가는 상황을 좌시하지 않고, 통합시의회 의원으로서 가능한 모든 수단을 동원해 바로잡을 것”이라고 경고했다.

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