태광산업, 명예훼손·업무방해 혐의로 트러스톤운용 고소

태광산업이 트러스톤자산운용의 황성택·이성원 대표이사 등 3명을 명예훼손 및 업무방해 혐의로 경찰에 고소했다. 허위 내용이 기재된 주주 서한을 통해 태광산업과 이사들의 명예를 훼손하고 정상적인 경영 활동을 방해했다는 게 태광산업의 입장이다.

14일 태광산업에 따르면 피고소인들은 지난 3일 태광산업 이사회와 이사들에게 보낸 공개 서한을 통해 태광그룹 경영협의회를 그룹 경영을 좌우하는 ‘유령과도 같은 기구’라고 지칭하며, 태광산업 이사회를 경영협의회 결정을 추인하는 형해화된 조직이라고 폄훼했다.

태광산업은 “계열사 간 협의 기구는 지난해 8월 경영지원협의체로 명칭을 바꿔 현재 경영협의회는 존재하지도 않는다”며 “트러스톤의 주장은 명백한 허위”라고 지적했다.

경영지원협의체도 계열사 간 시너지를 높이기 위해 구성된 협의 기구일 뿐, 계열사 경영 관련 의사 결정을 대신하는 조직이 아니라고 태광산업은 설명했다.

그러면서 트러스톤이 김기유 전 경영협의회 의장이 태광그룹 경영을 총괄하던 시기 전횡을 현재의 일처럼 호도하고 있다고 덧붙였다.

태광산업은 “트러스톤은 경영협의회의 개입과 이사회의 방치를 기정사실화하면서 회계장부 열람 등사, 주주 대표 소송, 임시 주주총회 소집 청구, 업무방해 고발 등을 거론하며 이사들을 압박했다”며 “이는 자유롭고 독립적인 기업 활동 및 이사회 업무를 위력으로 방해한 행위에 해당한다”고 주장했다.

태광산업 관계자는 “트러스톤은 근거 없는 주장과 의혹 제기로 태광산업의 정상적 경영 판단과 투자 활동을 반복해서 방해하고 있다”며 “이는 건전한 주주권 행사의 범위를 명백하게 벗어난 주주권 남용으로, 회사와 다수의 일반 주주에게 막대한 피해를 초래하고 있다”고 말했다.

태광산업에 따르면 트러스톤은 2021년 6월 태광산업 지분 5% 취득을 신고한 뒤 주식을 사고팔아 올해 6월 말 기준 지분 1.3%를 보유하고 있다. 트러스톤의 최초 주식 취득 단가는 주당 90만원대로 추정된다. 지난해와 올해 주당 80만원 수준에서 약 175억원어치의 주식을 처분해 약 25억원의 손실을 본 것으로 추산된다.

트러스톤은 경영지원협의체에 대해 “출범 이래 그룹에 보탬이 된 기록을 찾기 어렵다”며 “매번 구설과 형사 문제의 중심에 서 온 조직”이라고 주장하며 경영지원협의체가 태광산업 경영에 개입하는 것을 중단하라고 요구한바 있다.

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