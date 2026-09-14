안은진 "'슬의생' 후 광고 45개…아직도 그 이미지로 먹고 살아"

배우 안은진이 '슬기로운 의사생활' 출연 이후 얻은 수익에 대해 언급했다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '저번 주에 강준이가 뭐라고 하고 갔죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

안은진. 유튜브 캡처

영상에서 정재형은 안은진이 tvN 드라마 '슬기로운 의사생활'에서 추민하 역으로 큰 사랑을 받은 당시를 언급했다.

안은진은 '슬기로운 의사생활'에 대해 "정말 많이 사랑받았고 정말 좋았다"고 회상했다.

이에 정재형은 "광고를 한 20개 찍지 않았냐"고 물었고, 안은진은 "45개. 조금 더 많이 찍었다"고 답해 놀라움을 자아냈다.

정재형은 "이후로 사람들이 편하게 대해주고 알아주고 하는 게 더 생기지 않았냐. 그때 기분이 어땠냐"고 물었다.

안은진은 "정말 좋았던 건 오디션 가서 이제 연기를 좀 망쳐도 되는 때가 됐다. 그 전에는 오늘 보여주는 모습이 다니까 그랬는데 이제는 '슬기로운 의사생활'이라는 클립으로 명확히 보여줄 수 있는 게 있으니까 그 작품 이후로 오디션 보기 마음이 편했다"고 전했다.

이어 "감독님들이 '연기를 조금 하는구나'라는 걸 알아주시니까 작품 하기가 너무 편해졌다"고 덧붙였다.

안은진은 추민하 캐릭터에 대해 "이런 캐릭터를 또 언제 맡을 수 있을까 싶을 정도로 정말 매력적이고 자존감 높고 건강하고 용기 있는 캐릭터였다"고 했다.

그러면서 "그 모습을 저라고 생각해 주셔서 더 사랑받았던 게 컸다"며 "아직도 그 이미지로 계속 가고 있는 것 같다. 먹고 살고 있달까"라고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지