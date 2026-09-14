10년 의무복무에도…지역의사제 첫 수시 5천여명 지원·11대 1

2027학년도 대입에서 처음 도입된 지역의사제 의대 수시모집에 5천명이 넘는 지원자가 몰린 것으로 나타났다.



14일 종로학원에 따르면 2027학년도 수시모집에서 전국 31개 의대의 지역의사제 전형 458명 모집에 5천76명이 지원해 평균 11.08대 1의 경쟁률을 기록했다.

지난 7일 '지역의사'를 뽑는 첫 대입 수시모집 전형 원서 접수가 시작된 계명대 입학처에 지역의사 전형 서류함이 준비돼 있다. 연합뉴스

지역별로 보면 경인권 4개 의대는 22명 모집에 192명이 지원해 8.73대 1, 지방권 27개 의대는 436명 모집에 4천884명이 몰려 11.20대 1이었다.



지방권에서는 호남권의 경쟁률이 13.35대 1로 가장 높았다.



이어 대구·경북권 12.60대 1, 부산·울산·경남권 12.31대 1, 충청권 10.76대 1, 강원권 8.02대 1, 제주권 4.65대 1 순이었다.



대학별로는 고신대가 7명 모집에 161명이 지원해 23.00대 1로 전국에서 가장 높은 경쟁률을 보였다.



전북대(21.29대 1), 동아대(19.53대 1), 조선대(16.89대 1), 건국대 글로컬캠퍼스(16.00대 1), 계명대(15.20대 1), 영남대(15.15대 1) 등이 뒤를 이었다.



지역의사제는 지역에서 성장한 학생을 별도의 전형으로 뽑은 뒤 국가와 지방정부가 학비 등을 지원하고, 의사면허 취득 후 해당 지역에서 10년간 근무하게 하는 제도다.



지방권 의대 지역의사제 평균 경쟁률은 의무복무 조건이 없는 지역인재전형(10.52대 1)보다 높았다.



지방권 27개 의대의 지역인재전형 지원자는 1만891명으로 지난해 1만1천247명보다 356명(3.2%) 줄었다.



권역별로는 강원권 지원자가 전년보다 18.6% 감소했고 제주권(-6.7%), 부산·울산·경남권(-5.4%), 충청권(-5.3%), 대구·경북권(-2.1%)도 줄었다. 반면 호남권은 7.2% 증가했다.



종로학원은 지역의사제전형과 지역인재전형에 함께 지원한 수험생이 상당수일 것으로 분석했다.



임성호 종로학원 대표는 "지역의사제전형을 상향 혹은 하향으로 지원했는지 현재는 알 수 없는 상황"이라며 "중복 합격에 따른 이탈 규모와 최종 합격선은 대학과 지역별로 큰 차이가 날 수 있다"고 말했다.

<연합>

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