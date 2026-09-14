박위, 시각장애인 유튜버에 "너 다 보이잖아"…4년 전 영상 갑론을박

유튜버 박위가 시각장애인 유튜버 원샷한솔(본명 김한솔)을 대하는 모습이 담긴 과거 영상이 재확산되며 갑론을박이 일고 있다.

14일 온라인상에는 박위가 2022년 원샷한솔의 유튜브 채널에 출연한 영상이 다시 확산됐다. 해당 영상은 2022년 11월8일 공개됐다.

박위, 원샷한솔. 유튜브 캡처

영상에서 김한솔은 박위와 함께 캠핑에 나섰다. 김한솔이 박위의 휠체어를 끌자 박위는 "넌 어떻게 지금 안 보이는데 이게 가능하냐. 여기서 너 확인할 거다"라고 말했다.

이후 김한솔이 방향을 잘못 잡자 박위는 "오, 안 보인 거 맞아. 오케이"라고 했다.

박위는 김한솔이 능숙하게 행동하는 모습을 보며 "솔직히 말해. 너 다 보이잖아"라고 말하기도 했다.

김한솔이 토치로 불을 피우고 고기를 자르자 박위는 "내가 진짜 인정할게. 너 주작 아닌 거 인정할게. 갑자기 화나려 한다"고 말했다.

또 김한솔이 새우 껍질을 까자 제작진을 향해 "얘 새우 진짜 깠어"라고 반응했다.

해당 영상이 다시 확산되면서 온라인에서는 박위가 시각장애인을 대하는 태도가 무례했다는 지적이 나왔다.

한편에서는 두 사람이 장애를 소재로 서로 질문하고 농담을 주고받는 콘텐츠였던 만큼 일부 장면만으로 박위의 태도를 단정해서는 안 된다는 반응도 나왔다.

박위는 최근 KTX 하차 과정에서 발생한 낙상 사고 CCTV 영상을 공개했다가 논란이 일자 사과하고 영상을 삭제한 바 있다.

<뉴시스>

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