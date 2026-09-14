안은진 "촬영 중 안면마비 앓아…입에서 물 새더라"

배우 안은진이 드라마 촬영 중 안면마비 증상을 겪었다고 털어놨다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에는 안은진이 출연해 정재형과 이야기를 나눴다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에는 배우 안은진이 출연해 정재형과 이야기를 나눴다. 유튜브 채널 '요정재형' 화면 캡처

이날 안은진은 "저는 작품마다 힘든 일이 있다. '나쁜 엄마' 할 때 힘들었던 이유가 중간에 몸이 아팠다. 풍을 맞아서 구안와사가 왔다"고 말했다.

이어 "촬영 날 세수하고 양치하는데 입 한쪽에서 물이 새더라. (마비가) 왜 오는지를 모른다. 눈을 깜빡이면 얼굴이 시간 차로 움직였다"고 설명했다.

그러면서 "병원에 갔는데 안면마비라고 하더라. 그때까지도 그 병에 대해 잘 모르니까 '며칠 쉬면 낫겠다'고 했는데 점점 안 좋아져서 너무 우울하고 슬펐다"고 덧붙였다.

결국 얼굴 마비 증세가 덜 보이는 측면 위주로 간신히 촬영을 마친 뒤 스케줄을 전면 중단했다. 안은진은 "양방, 한방 병원에 다 가서 약 먹고 침 맞고 스테로이드 치료를 세게 받았다. 그렇게 한 달의 시간을 벌었다"고 말했다.

그는 "나아야 하는데 매일 나아지지 않고 더 안 좋아지니까 우울하더라. 스테로이드 부작용이 산책이라도 갔다 오면 얼굴이 띵띵 부어있는데 무릎이 부었다. 그때 긍정적인 마음을 갖기가 힘들었다"고 돌아봤다.

이를 들은 정재형은 "주연인데 얼굴이 계속 부어있으니까"라며 위로했고, 안은진은 "그 드라마는 갈수록 붓고 끝났다. 촬영해야 하니까 어쩔 수 없었다"고 말했다.

<뉴시스>

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