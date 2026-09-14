주상욱, 9살 딸 첫 공개…"이상한 남친 데려오면 이민"

배우 주상욱이 방송에서 9살 딸을 향한 각별한 애정을 드러내며 '딸바보' 면모를 보였다.
지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 스페셜 MC로 주상욱이 출연해 다양한 이야기를 전했다.
이날 주상욱은 같은 연기자이자 아내 차예련과의 사이에서 얻은 9살 딸의 외모에 대해 "코 위로는 아빠를, 아래는 엄마를 닮은 것 같다"라며 "아빠를 조금 더 닮은 것 같다"라고 답했다.
이어 딸의 성격에 대해서는 "나를 닮아 굉장히 차분하다"라며 "앞으로도 내 성격을 더 닮았으면 좋겠다"라고 솔직한 속내를 털어놨다. 다만 아내의 반응을 의식한 듯 이내 제작진을 향해 편집을 요청해 웃음을 자아냈다.
주상욱은 딸의 미래 연애에 대한 질문에는 단호한 태도를 보였다. 딸이 이상한 남자친구를 데려오는 상황을 묻자, 주상욱은 긴 고민 끝에 "이민을 가야 하나 싶다, 못 볼 것 같다"라며 "쉽지 않겠지만 할 수 있는 모든 방법을 동원해서 어떻게든 말릴 것"이라고 밝혀 현장을 폭소케 했다.
한편 드라마 '김부장'을 통해 악역으로 강렬한 인상을 남긴 주상욱은 이날 '미운 우리 새끼'에서 시민에게 원성을 들었던 에피소드 및 동료 배우 소지섭에게 순금을 선물받았떤 이야기 등을 전하며 입담을 과시했다.
<뉴스1>
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