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‘50만원 지원금’ 폐지한 경기도…추미애 “불가피한 선택, 수차례 논의 거듭”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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“아이들 급식과 장애인·취약계층 지원까지 멈출 수 없었다”

경기도가 출산 가정에 50만원씩 지급해 온 산후조리비 지원 사업이 폐지되자 추미애 경기도지사가 “불가피한 선택”이라고 입장을 밝혔다.

 

추미애 경기도지사가 5일 경기 수원시 영통구 경기도청에서 경기도 재정상황에 관련한 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
추미애 경기도지사가 5일 경기 수원시 영통구 경기도청에서 경기도 재정상황에 관련한 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

추 지사는 지난 13일 자신의 SNS(소셜미디어)에 “올해 예산은 애초부터 9개월 치만 편성돼 있었고 석 달 치 공백을 메울 돈이 남아 있지 않았다”며 “아이들 급식과 장애인·취약계층 지원까지 멈출 수는 없었다. 집행부에서 여러 차례 논의를 거듭했다”며 이 같은 입장을 밝혔다.

 

그는 “산후조리비처럼 그나마 국비가 지급되고 있는 사업은 도비를 추가하는 것보다 역시 당초 예산대로라면 9월이면 끝날 상황인 난임부부 시술비를 지원하는 것이 더 우선이라는 집행부 건의를 받아들였다”고 설명했다. 

 

이어 “지금 경기도 재정은 매우 우려스러운 상황으로 도지사로서 재정을 정상화할 무거운 책임감을 가지고 여러 방면으로 노력하고 있다”며 “경기도 재정, 반드시 정상 궤도에 올려놓겠다”고 덧붙였다. ㄷ

 

앞서 경기도는 정부의 ‘첫만남이용권’과 시군의 출산지원금 등 유사 지원제도가 정착·확대됨에 따라 산후조리비 지원 사업을 이달 신청분까지만 운영하고 종료하기로 했다.

 

경기도는 출산가정의 경제적 부담 완화와 산모·신생아 건강 보호를 위해 경기도 거주 출산가정에 출생아 1인당 50만원의 지역화폐를 지원해왔다.

 

이 사업의 종료 결정에 도민들은 ‘경기도청원’ 홈페이지를 통해 반대 목소리를 높이고 있다. 이달 9일 이곳에 올라온 ‘경기도 산후조리비 기습 폐지 반대’ 청원의 참여 인원은 현재 1만6900여명이다. 


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

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